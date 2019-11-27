Служба занятости зафиксировала рост зарплат в Алтайском крае

Новости 04.12.2019 15:45 258

Рост зарплат зафиксирован в рядах работников крупных и средних организаций Алтайского края в 2019 году. Такой вывод сделали специалисты управления по труду и занятости населения в регионе.

Анализ был проведен за период январь-сентябрь текущего года. Полученные данные сравнили с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил 9%. Средний уровень оплаты труда работников составил 30 795 рублей, в том числе 24 915 рублей - по районам, 33 864 рубля - по городам.

Выше всего уровень средних зарплат в Новоалтайске (37 262 рубля). Он почти на 1 тысячу рублей обогнал краевую столицу, в которой средний уровень зарплат составляет 36 297 рублей. В Заринске и Белокурихе 35 553 и 31 622 рубля соответственно.

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Среди районов края первое место занимает Змеиногорский район (34 261 рубль). На втором месте Кулундинский район (30 498 рублей), на третьем - Рубцовский (29 447 рублей).

В 35 территориях края темпы роста заработной платы выше среднекраевого показателя (109%), в том числе в Калманском (115,8%), Новичихинском (114,1%), Солонешенском (113,8%), Немецком национальном (113,7%), Завьяловском (113,3%), а среди городов - в Новоалтайске (110,2%) и Рубцовске (109,3%).

Однако есть пять муниципальных образований края, где оплата труда продолжает оставаться ниже средних значений по районам, которое составляет 22 тысячи рублей. Этими районами оказались Алейский, Залесовский, Третьяковский, Тюменцевский и Чарышский районы. Эти муниципальные образования в общем топе занимают последние места (55 - 59). В них трудятся 7,7 тысячи человек (1,9% от среднесписочной численности работников крупных и средних организаций региона).