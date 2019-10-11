Несовершенство законодательства заставило судиться РПЦ и алтайское Минимущество

Новости 04.12.2019 15:15 285

Накануне Арбитражный суд Алтайского края признал незаконным отказ регионального Управления имущественных отношений (Минимущества) в передаче в собственность здания храма на улице Кутузова, 260, площадью 138,9 кв. м.

Шатровый храм, построенный в 1999 году, расположен на территории Краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов», однако представляет собой отдельно стоящее здание. Поэтому, смена собственника здания на обитателях интерната никак не отразится.

Как пояснил секретарь барнаульской епархии протоиерей Георгий Крейдун, инициатива передачи здания церкви исходила от группы лиц, в том числе, руководителя (или экс-руководителя) дома престарелых.

«Скорее всего, это были какие-то формальные вопросы, которые не сразу были решены. У чиновников же тоже свои ограничения законодательные, возможно, поэтому дело должно было быть решено через суд. Иными словами, сами чиновники, наверное, передать [здание] не могут на законных основаниях, поэтому должны были отказать, чтобы поступило заявление в арбитражный суд, и через него была эта процедура осуществлена. Тут никаких конфликтов и близко нет – это чисто процедурная ситуация», – пояснил протоиерей.

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Изначально храм строился в качестве домового, для людей, проживающих в интернате. Поскольку здание являлось собственностью края, то и расходы на его содержание ложились на краевой бюджет. Поэтому Минимущество подняло вопрос о том, что храм не должен являться частью дома престарелых. Путем передачи храма в собственность РПЦ, с краевого бюджета планировалось снять нагрузку по оплате коммунальных услуг и возложить их на церковь.

Домовой храм – в православии освящённое помещение, расположенное в жилище частного лица или учреждении. Иногда домовой церковью служит отдельная, на том же участке стоящая, освященная постройка. Распространена практика расположения домовых храмов в больницах, домах престарелых, детских домах, приютах, ином социальном (благотворительном) учреждении, а также учебном заведении и предназначена для участия в богослужении лиц, постоянно или временно пребывающих или обучающихся в этих учреждениях.