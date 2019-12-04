Александр Ракшин рассказал о ближайших планах на «Марию-Ра»

Новости 04.12.2019 14:10 2154

Известный в Алтайском крае основатель сети продуктовых магазинов и супермаркетов «Мария-Ра» Александр Ракшин рассказал о ближайших планах работы компании. Об этом пишет «Интерфакс».

Ракшин сообщил, что прямо сейчас он рассматривает возможность скупки части магазинов обанкротившейся новосибирской торговой сети «Холидей». По его словам, сейчас идет активная стадия переговоров.

Кроме того, он поведал, что в скором времени ритейлер появится на рынке Красноярского края, который станет шестым регионом, в котором присутствуют магазины сети. На сегодняшний день магазины «Мария-Ра» есть в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Что касается планов по выходу за пределы Сибири, то сейчас они отсутствуют.

Также, по словам бизнесмена, в 2020 году в Кемерово откроется торговый центр за 700 млн рублей, строительством которого сейчас занимается компания «Менеджмент».