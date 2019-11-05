Профессор АГМУ назвал главную причину «провала» в здравоохранении

Новости 04.12.2019 16:10 390

Сфера здравоохранения остается проблемной в России, в том числе в Алтайском крае. В барнаульских поликлиниках выстроились огромные очереди – чтобы попасть даже к обычному терапевту. Кстати, очередь к узким специалистам или на серьезные исследования расписана чуть ли не на месяц вперед. В результате, чтобы получить консультацию, приходится идти к платному специалисту.

Как пишет «АиФ-Алтай», о недовольстве жителей также можно следить по итогу рейтинга качества жизни, который составил Финансовый университет при правительстве России. Специалисты опрашивали жителей по телефону. Почти по всем позициям – дороги, удовлетворенность жителей работой властей и прочие – Барнаул показал рост. И только медицина захромала пуще прежнего, опустившись с 52 на 60 позицию.

Что происходит с медициной?

«Надо рассматривать не медицину в целом, а делить ее на высокотехнологичную медицину и первичную, - говорит завкафедрой терапии и общей врачебной практики Алтайского медуниверситета, профессор и депутат Госдумы Валерий Елыкомов. - Принципиальный вопрос в том, что в большей степени проблемы касаются первичного звена, а это 85% обращений. По высокотехнологичной помощи край вышел в сравнение с 10-летним периодом на очень серьезный уровень – по кардиохирургии, трансплантологии, урологии, гематологии. Все, что касается суперсовременных технологий, мы получаем в такой же частоте, как в Москве и Петербурге».

По мнению депутата, такие медуслуги в крае можно даже сравнивать с теми, которые оказывают за рубежом. Все дело в том, что пользуемся мы одинаковым оборудованием, расходниками, и даже диагностика одна и та же.

К слову, в Алтайском крае серьезно развит медицинский туризм – к нам едут жители городов европейской части России, Казахстана, Узбекистана и других стран, чтобы воспользоваться услугами местных врачей.

«Едут, в основном, в шесть медучреждений края – это онкоцентр, перинатальный центр, краевая клиническая больница, офтальмологическая больница, диагностический центр, то есть наши «монстры», которые могут предложить услугу конкурентного качества. К нам едут из Китая и Казахстана, в плане цены мы очень конкурентоспособны и можем претендовать на европейских туристов», - выразила уверенность Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края.

Здравоохранение по-алтайски: поликлиники строят, но не для всех Новости 05.11.2019 17:20 Поликлиника при Детской городской больнице № 1 в барнаульском микрорайоне Восточный признана аварийной 1209

«Даже если мы построим прекрасные больницы, привезем туда самое новое оборудование – результата мы не получим, если у нас не будет высококвалифицированных врачей. У нас, по факту, традиционно провальными по кадрам территориями стали Рубцовск и Рубцовский район, в последнее время Бийск по ряду позиций становится похож на Рубцовск. Если не принимать принципиальных шагов, мы начнем постепенно отставать», - считает Елыкомов.

Очевидно, если государство вкладывает внушительные средства в развитие отрасли, а население этого реально не чувствует, значит, не те действия предприняты.

«Нужно поменять принцип приема и подготовки выпускников – увеличивать число целевых мест и заниматься подготовкой выпускников школ, которые живут на селе. Горожане после окончания вуза на село никогда не поедут – не тот менталитет. А для тех, кто вырос в сельской местности, жизнь в деревне не в новинку. У них остались родственники, связи, знакомые. В этом сезоне из 54 ребятишек-школьников из трех районов 36 человек поступили в медвузы и десять в медколледж – с большой уверенностью можно говорить, что часть из них вернутся на село», - уверен профессор.

Названа причина «заторов» в поликлиниках

Недовольство людей можно понять – в больницах очереди, приходится неделями ждать приема к специалисту. По мнению Валерия Елыкомова, это связано с тем, что жители сельских территорий не могут получить медпомощь по месту жительства и вынуждены ехать в краевой центр.

«Это диагностический центр, краевая больница и ряд других. Не все могут получить направления и едут в город без фактической договоренности. Диспетчерская служба не работает при варианте самоотвода, естественно, возникают очереди. Если очереди, у больных только один выход – идти в частные клиники», - говорит Елыкомов.