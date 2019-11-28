Алтайский край увеличит объем поддержки малого бизнеса в 1,5 раза

Новости 04.12.2019 13:10 227

Алтайский край до 2024 года увеличит объем средств, выделяемых на поддержку малого и среднего бизнеса с 1,7 до 2,8 млрд рублей, передает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на слова начальника регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева.

«Во втором чтении принят федеральный бюджет, а также региональный бюджет, которые подтвердили рост поддержки. Изначально на 2020 год предполагалось снижение финансирования мероприятий национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня уже таких опасений нет», – сказал чиновник.

Он также добавил, что за счет дополнительных ресурсов край на 100 млн рублей докапитализировал Алтайский фонд микрозаймов – его объем теперь составляет 670 млн рублей. По словам Евстигнеева, это позволит алтайским предпринимателям получать займы до 5 млн рублей на срок до трех лет.