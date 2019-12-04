Суд определился в споре о снятии Марии Прусаковой с поста главы КПРФ в АКЗС

Новости 04.12.2019 12:10 33

Октябрьский районный суд Барнаула поставил точку в вопросе снятия с должности руководителя фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании Марии Прусаковой. Заседание состоялось в среду, 4 декабря. Закон встал на ее сторону, однако произошло это не сразу.

Исковые требования заключилась в признании недействительным собрания фракции КПРФ от 14 мая 2018 года. На нем депутаты приняли решение снять полномочия с Марии Прусаковой и назначить на ее место Максима Талдыкина. Несмотря на протест депутатов, руководство АКЗС аргументы принимать не стало и утвердило решение о новом руководителе.

Позднее, депутаты, принявшие решение о Талдыкине были исключены из партии. Сам Максим Талдыкин позднее сложил с себя полномочия, обвинив депутатов в интригах и отсутствии политической концепции поведения, которые мешают работе партии в Алтайском крае. Исполнять обязанности на недолгое время был назначен Юрий Астанчик.

В итоге, место руководителя фракции Прусакова смогла себе вернуть, но иск отзывать не стала.

Что касается Октябрьского суда, то изначально иск принят не был. Такое решение оспорил Алтайский краевой суд, после чего иск вернули суду Октябрьского района, который постановил, что Талдыкин занимал пост руководителя фракции нелегитимно.