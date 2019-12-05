Талантливые алтайские школьники примут участие в международных научных конкурсах

Новости 04.12.2019 12:45 198

О совместном российско-китайском конкурсе научных проектов говорили руководители Фонда Андрея Мельниченко и Фонда имени Сун Цинлин (КНР) во время визита китайской делегации в Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.

Одиннадцать воспитанников Фонда Сун Цинлин, учащихся школ разных городов Китая, лауреатов и победителей различных детских конкурсов и программ побывали вчера в АлтГТУ и в центре детского научного и технического творчества «Наследники Ползунова». Для русских и китайских школьников преподаватели центра провели уроки по техническому творчеству, робототехнике, лабораторные занятия по химии, физике и математике.

«Мы очень надеемся, что уже в следующем году состоится первый совместный российско-китайский конкурс проектов по точным наукам и инженерии, – говорит исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. – Первый отбор пройдет в январе в рамках Детского научного конкурса, и авторы лучших проектов будут участвовать в нескольких китайских конкурсах».

По словам вице-президента китайского Фонда имени Сун Цинлин Цзин Динцюань, в ходе переговоров с руководством Алтайского государственного технического университета и Фонда Андрея Мельниченко было достигнуто полное взаимопонимание и договоренность о сотрудничестве: «Мы ждем в гости делегации университета и воспитанников Центра «Наследники Ползунова», чтобы принять участие в творческих фестивалях и международных детских научных конкурсах, которые ежегодно проходят в Пекине. Мы были очень рады увидеть наших китайских студентов, обучающихся в вашем университете, и убедиться в высоком качестве образования, которое они здесь получают».

«Мы показали нашим китайским гостям лаборатории центра «Наследники Ползунова», и мы увидели, с каким азартом в глазах они совместно работали, конструировали роботов, экспериментировали. И я уверен, что знакомство наших ребят продолжится, у них появятся идеи для новых изобретений, которые они смогут презентовать на международных конкурсах и олимпиадах», – поделился своим мнением ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Он также выразил уверенность, в том, что у зарождающейся дружбы двух Фондов большое будущее и речь идет не только о проведении детских конкурсов, но и подготовке совместных образовательных программ и академических обменах учащейся молодежи и преподавателей.

Благотворительный Фонд Андрея Мельниченко http://aimfond.ru – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017−2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты центры детского научного и технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла. Занятия для всех учащихся проводятся бесплатно.