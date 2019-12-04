Алтайский эсер просит заложить в бюджет 4,5 млн на льготное питание школьникам

Новости 04.12.2019 11:50 55

Алтайский справедливоросс Олег Боронин предложил направить на компенсацию питания школьников льготных категорий 4,5 млн рублей из районного бюджета. Это заявление он сделал в ходе публичных слушаний по проекту бюджета-2020 Первомайского района, состоявшихся в райадминистрации накануне, передает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Глава Сибирского сельсовета Олег Боронин предложил, в частности, сократить на 10 процентов расходы на оплату коммунальных услуг и направить эти средства – 4,5 миллиона рублей – на компенсацию питания школьников малообеспеченных и многодетных семей в образовательных учреждениях района, дополнительно к тем пресловутым 4,85 рубля, выделяемым краевым бюджетом на эти цели.

Это предложение, в числе прочих, будет рассмотрено на заседании профильной комиссии 9 декабря этого года. Олег Боронин, входящий в состав комиссии, надеется, что его идея о перераспределении бюджетных средств будет воспринята положительно, что станет беспрецедентным событием для района.

«Позиция «СР» такова, что должны быть в бюджетах муниципалитетов предусмотрены средства на компенсационные выплаты за питание школьников льготных категорий, плюсом к поступающим на эти цели дотациям из краевой казны. Фракция «СР» в АКЗС постоянно поднимает вопрос школьного питания, обосновывая необходимость повышения имеющейся скудной льготы», - заявил Боронин.

На прошедших публичных слушаниях по проекту бюджета района на 2020 год депутат районного Собрания внес также предложение о перераспределении средств со статьи «Расходы на коммунальные услуги» на компенсацию питания школьников из малоимущих и многодетных семей.