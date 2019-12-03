Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП на остановке в Барнауле

Новости 04.12.2019 10:20 290

Во вторник, 3 декабря в центре Барнаула произошло нестандартное ДТП, в результате которого автомобиль протаранил остановку, на которой находились люди.

Очевидцы отметили оперативный приезд «кареты скорой помощи». Больше всех пострадала молодая девушка 22-х лет. Ее в срочном порядке увезли в больницу.

В краевом Минздраве рассказали «Политсибру», что пострадавшая была доставлена в «Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи» Барнаула. Она находится в отделении сочетанной травмы и ее жизни ничего не угрожает.

«Ее травмы средней степени тяжести. Состояние оценивается как стабильное. Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Других подробностей дать не можем, так как не имеем от нее соответствующего разрешения», - объяснили в ведомстве.

Напомним, что по данным ГИБДД известно, что водитель автомобиля «Ниссан АД» 2000 года, молодой человек 1998 года рождения, по пути в сторону Речного вокзала в районе перекрестка Ленина-Чкалова допустил столкновение с автомобилем «Тойота», которым управлял мужчина 1959 года рождения.

Однако, по данным «Политсибру» известно, что автомобиль «Ниссан АД» зарегистрирован на человека 2001 года рождения.

Фотокорреспондент Олег Укладов оказался в гуще событий и сделал снимки с места происшествия.