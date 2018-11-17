Уроженка Барнаула возглавит Общественную палату РФ

Новости 04.12.2019 10:49 235

Новой главой Общественной палаты (ОП) станет ее член Лидия Михеева, пишет РБК. Ее предшественник Валерий Фадеев ранее возглавил Совет по правам человека.

По информации СМИ, ее изберут на заседании 9 декабря. Сейчас Михеева является заместителем секретаря, в состав Общественной палаты она вошла по президентской квоте. Она также возглавляет Исследовательский центр частного права при президенте.

Отмечается, что по регламенту ОП секретарь ведет заседания палаты, отвечает за организацию ее работы, подписывает ее решения, готовит к рассмотрению законопроекты, визирует доклады о деятельности палаты, представляет ОП в отношениях с органами госвласти и так далее.

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Что известно о Михеевой?

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Лидия Михеева родилась 17 мая в 1971 году в Барнауле. В 1993 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета.

Была завкафедрой гражданского права Российской правовой академии Министерства юстиции, работала замруководителя аппарата комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Исследовательский центр частного права она возглавляет с лета 2019 года.

Она является автором более 150 научных трудов, включая монографии и комментарии к актам законодательства.

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Функционирование ОП

Новый состав ОП формируется каждые три года. Полномочия нынешнего должны истечь в следующем году. Всего в палате 168 членов, она формируется из кандидатур, выдвинутых президентом, членов региональных палат и представителей общественных организаций.

ОП создана в 1994 году по указу президента Бориса Ельцина. Затем ее преобразовали в Политический консультативный совет при президенте, а в 2000 году Владимир Путин упразднил этот орган. Заново палата была сформирована в 2005 году. ОП организует форумы общественных инициатив «Сообщество», формирует советы при федеральных органах власти и проводит нулевые чтения законопроектов.

В октябре предыдущий секретарь палаты Валерий Фадеев покинул ее, чтобы возглавить президентский Совет по правам человека. После назначения Фадеев вывел из состава совета политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. Позже СПЧ по собственному желанию покинула экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова.

Взамен новый председатель СПЧ ввел в состав совета экс-главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову и президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова.