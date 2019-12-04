«Дар от ВТБ». Перинатальный центр Алтайского края получил сертификат на 3 млн руб

Новости 04.12.2019 9:54 244

Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» получил сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

В рамках этого мероприятия состоялась официальная передача денежного сертификата номиналом 3 миллиона рублей, на которые больница приобретёт высокотехнологичное оборудование.

Каждый ребенок на вес золота

Главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра «Дар» Ирина Молчанова напомнила, что наша страна столкнулась с очень негативными явлениями, когда уменьшилось население страны в результате войны в 1941-1945 годы, в том числе пострадало женское население.

«Когда через 25 лет, когда женщин было и так мало фертильного возраста, страна переживает 90-е. Как результат мы получили очень серьезное снижение рождаемости. На сегодняшний день мы сами себя не производим. Вопрос касается национальной безопасности нашей страны. Каждый ребенок для нас не просто ценность, не просто золото. Это выживаемость нас как нации, как страны. Поэтому столько внимания уделяется социальной жизни страны нашим правительством, чтобы сохранить каждую беременность, чтобы родить здорового ребенка. Появляются такие прекрасные перинатальные центры», - подчеркнула Молчанова.

По официальным данным Росстата, в этом году выжило больше на 62 младенца по сравнению с прошлым годом. В большей степени это заслуга перинатального центра «Дар».

«Как можно в деньгах оценить 62 спасенные жизни? Наверное, вам никто этого никогда не скажет. Кто знает, возможно, из этих младенцев вырастут великие люди. Поддержка проектов государства и крупно-финансовых структур в этом направлении очень важна. Это свидетельствует, прежде всего, о зрелости нашего общества, о нашем единстве. Все намеченные планы сбудутся и будут реализованы», - уверена Молчанова.

Барнаулу не первый раз оказана поддержка

Начальник Управления продаж зарплатных проектов, вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков отметил, что программа «Мир без слез» - это программа банка ВТБ, которая начала свою работу с 2003 года. За этот период банк пожертвовал на благотворительные цели около 400 млн рублей. Цель программы – повышать качество предоставляемых медицинских услуг для детей.

«С 2007 года банк вышел на федеральный уровень, за это время мы охватили около 53 регионов нашей страны, которым была оказана данная благотворительная поддержка. В 2019 году мы уже выделили порядка 75 млн рублей, это в два раза больше, чем в 2018 году. Сумма наша увеличилась вдвое, если раньше помощь региональным больницам составляла 1,5 млн рублей, то с этого года она достигает 3 млн рублей. На этом мы не останавливаемся, мы и в дальнейшем планируем повышать качество медицинских услуг, которые требуются детям», - заявил Лысиков.

Что известно о новом оборудовании?

По словам главного врача Алтайского краевого клинического перинатального центра «Дар» Ирины Молчановой на деньги, предоставленные банком ВТБ, будут приобретено оборудование для нейросонографии. На данный момент проходят торги.

«Оборудование направлено на улучшение визуализации. У недоношенных ребятишек все незрелое. Кора головного мозга, в том чем, мы отличаемся от животных, она созревает в самые поздние сроки. Это не совсем медицина, это скорее искусство выходить такого ребенка. Среди них есть такие, которые весили меньше 500 грамм. Благодаря правильному лечению и уходу, их психическое и физическое развитие практически не отличается от своих сверстников. Важно не только заинтубировать ребенка или подышать за него, не только поддержать сердечную деятельность с помощью медикаментов, важен уход. Мы должны создать такие условия, как в утробе матери: тепло, влажно и тихо. Необходимо правильно оценить, как мы ухаживаем за этим ребенком, правильно ли развиваются структуры головного мозга. Мы должны получить не только живого, но и здорового ребенка. Современное оборудование предназначено именно для этих целей. Существует мнение, что у недоношенных детей процент инвалидности выше нормы, но поверьте мне он не критический», - прокомментировала Молчанова.

Специалисты Алтайского краевого клинического перинатального центра «Дар» отметили, что очень рады скорому появлению современного аппарата в их отделении, который на мировом уровне позволит обеспечить проведение сложных исследований.

«В нашей работе необходимо такое оборудование, которое позволит на самом тонком уровне оценивать данные поражения и структуру головного мозга. Наука не стоит на месте и разработчики аппаратуры, каждый день на рынок выходят современные аппараты, которые удовлетворяют нашим потребностям», - отметили в перинатальном центре.

Нейросонография – это один из ключевых методов исследований нетологии при рождении детей с низкой массой тела. Этот метод исследования помогает визуализировать глубокие структуры головного мозга, оценивать их развитие, оценивать сосудистые заболевания, а также делать дальнейшие прогнозы жизни детей, рожденных на сроке меньше 24-25 недель, то есть экстремально недоношенных младенцев.