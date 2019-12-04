Алтайские специалисты: какие требования существуют к качеству питьевой воды в емкости?

Новости 04.12.2019 9:19 71

Мы все знаем о влиянии питьевой воды на здоровье населения, а также о повсеместным ухудшением качества воды поверхностных и подземных водоисточников и ограниченной барьерной роли традиционных технологий водоподготовки в отношении растворенных токсичных веществ и не только.

Одним из основных нормативных документов на метод исследования является МУ 2.1.4.1184-03 «Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Основная задача этого документа- обеспечение реализации требований СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» в части производственного контроля за качеством питьевых вод, расфасованных в емкости, и государственного санитарно-эпидемиологического надзора за данным видом продукции.

Требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов направлено на обеспечение доброкачественной питьевой водой, отвечающей современным гигиеническим требованиям.

СанПиН 2.1.4.1116-02 предусматривают использование питьевых вод с минерализацией не более 1000 мг/л, полученных из различных источников (подземные, поверхностные). В отличие от минеральных вод (лечебных и лечебно-столовых) расфасованные воды предназначены для питьевых целей и приготовления продуктов питания и в т. ч. в качестве единственного источника воды без неблагоприятных последствий для здоровья в течение всей жизни человека.