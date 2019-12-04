Команду АГМУ назвали открытием VI Всероссийской студенческой олимпиады по нормальной физиологии

Новости 04.12.2019 8:20 108

28-29 ноября в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова состоялась VI Всероссийская студенческая олимпиада по нормальной физиологии, посвященная памяти академика Судакова.

Алтайский государственный медицинский университет на олимпиаде был представлен командой «Правнуки Павлова». Руководили ей завкафедрой нормальной физиологии Игорь Шахматов и доцент кафедры Юлия Бондарчук.

В состав команды АГМУ вошли студенты лечебного факультета: шестикурсники Антон Седов (капитан команды) и Яна Каминская, Дарья Прокопец и Полина Маршалкина (обе – 4 курс). «Правнуки Павлова» соревновались с командами из сильнейших медицинских вузов России и стран ближнего зарубежья. Всего в мероприятии приняло участие 54 команды.

В первый день олимпиады проходили конкурсы, посвященные терминологии, истории физиологии и решению ситуационных задач. Кроме того, состоялся конкурс капитанов. На следующий день каждый участник получил возможность показать себя: прочитать мини-лекцию по одному из разделов физиологии, ответить на индивидуальные вопросы и тестовые задания. В практико-ориентированных конкурсах студенты АГМУ проявили себя наилучшим образом и завоевали звание победителя в номинации «Клиническое мышление». Капитан Антон Седов также одержал победу в конкурсе капитанов.

«Несмотря на то, что наша команда принимала участие во Всероссийской олимпиаде по нормальной физиологии впервые, в определенные тонкости и нюансы при проведении конкурсов приходилось погружаться на месте, физиологи из Барнаула показали очень высокий уровень знаний и умений, что позволило говорить о команде из АГМУ, как об открытии олимпиады», – отметил руководитель команды Игорь Шахматов.

Игорем Шахматовым был инициирован и проведен круглый стол по вопросам преподавания практических навыков на кафедрах нормальной физиологии. Выступление завкафедрой вызвало большой интерес руководителей делегаций. Они задавали большое количество вопросов с целью перенять опыт Алтайского медуниверситета в этом направлении.