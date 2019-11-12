Сразу две рокировки произошли в алтайском правительстве

Новости 04.12.2019 7:50 252

Распоряжением губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина министром сельского хозяйства региона назначен Андрей Цыгулев, а министром имущественных отношений Вячеслав Тупикин. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Примечателен тот факт, что предыдущие главы этих ведомств заняли посты первых заместителей. Речь идет о Владиславе Таханове и Федоре Ротаре.

Следует заметить, что региональный Минсельхоз с 2013 года успел сменить трех министров. Ранее, с 2006 по 2013 годы, министром сельского хозяйства Республики Алтай был Сергей Огнев. После его ухода в отставку был назначен Юрий Земиров, затем Виктор Безрученков, и потом Александр Манзыров. После отставки последнего исполнять обязанности министра стал Андрей Цыгулев, но уже в декабре на эту должность пришел Владислав Таханов.

Напомним, что на сегодняшний день республиканский Кабмин выглядит следующим образом: Первыми вице-премьерами были назначены Виталий Махалов и Алексей Тюхтенев. Посты вице-премьеров и министра финансов, а также руководителя представительства республики в Москве сохранили Ольга Завьялова и Ирина Лозовая. Министр культуры теперь Ольга Антарадонова, министр труда, соцразвития и занятости населения - Адар Сумин. Руководить аппаратом правительства остался Анатолий Донской. И.о. главы Минздрава Республики стал Сергей Коваленко, а и.о. руководителя Минприроды стала Екатерина Поварова.