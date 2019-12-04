Алтайский сенатор Сергей Белоусов встретился с известным краеведом

Новости 03.12.2019 19:30 279

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от заксобрания Алтайского края Сергей Белоусов, встретился с одним из известнейших сибирских краеведов – Вадимом Бородаевым.

Как отметил сенатор, когда обращаются с просьбой оказать содействие или в написании книги или в установлении того или иного исторического факта, загораешься идеей быть сопричастным к чему-то важному и значительному.

Всегда те, кто занимается историей региона, родного города, делают это, прежде всего, на большом энтузиазме и патриотизме, и вызывают большое уважение уже самим предметом своих исследований, подчеркивает парламентарий.

Историк и краевед Вадим Бородаев известен в крае и как член координационного совета Алтайской краевой краеведческой ассоциации, и как автор проектов и программ, способствующих развитию школьного краеведения Алтайского края, большой знаток и исследователь истории Барнаула и других городов Сибири. Ученый обратился к сенатору с просьбой оказать содействие в цифровизации находящегося в Москве, архива Андреаса Беэра- первого начальника Колывано-Воскресенских заводов, внесшего неоценимый вклад в развитие добывающей промышленности в крае, использование его рудных и лесных богатств, а так же становление Барнаула как города.

По словам ученого, проживающий в Москве прямой потомок по мужской линии Николай Беэр, готов поделиться с алтайскими краеведами всем, что у него есть о своём знаменитом родственнике.

Со своей стороны Сергей Белоусов не только пообещал оказать необходимое содействие, но и выразил готовность и впредь участвовать во всем, что касается установления исторических фактов вообще, а города Барнаула, в особенности.

Сергей Белоусов назвал историков-краеведов особой кастой – хранителями культуры и традиций народа.