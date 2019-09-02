Что происходит на рынке вторичного жилья в Барнауле?

Новости 04.12.2019 8:53 144

Цены на вторичном рынке Барнаула пошли вверх. По крайней мере, так говорит аналитика «Алтайского портала недвижимости». По данным за ноябрь, средняя стоимость одного квадратного метра составила 50,7 тысяч рублей. Напомним, еще месяц назад цена составляла 50,3 тысячи рублей.

В частности, «вторичка» начала дорожать, а новостройки в ряде случаев снижаются в цене. Правда, пока незначительно. Это может быть связано с переориентацией спроса. Ранее президент СРБ Дмитрий Дворядкин сообщал, что покупатели уходят с первичного рынка из-за удорожания цен, падающего предложения, а также по причине того, что риэлторам становится невыгодно продвигать новостройки, и реклама объектов сходит на нет.

Цены на вторичное жилье в Сибири начали расти Новости 02.09.2019 14:10 Эксперты уверены, что рост продолжится до октября 727

Отмечается, что рост цен на вторичном рынке наблюдается во всех типах, кроме многокомнатных. Наиболее заметен он в сегменте студий, стоимость увеличилась на 2 тыс рублей за 1 кв. м. Это связано с тем, что с сентября и по сей день собственники активно выставляют на продажу множество малогабариток с хорошим ремонтом в развитых районах, что позволяет назначать высокие цены. По этой же причине подорожали и комнаты на 3 тысячи рублей за 1 кв. м.

Если говорить о динамике цен в разрезе районов, то наибольший прирост на вторичке заметен ближе к центру, включая заводские кварталы (АЗА, ВРЗ, Поток). Также, не уступают в цене обжитые микрорайоны с хорошей инфраструктурой (Дальние черемушки, Докучаево, Павловский тракт, Солнечная поляна, Сулима). Кстати, снижение наблюдается лишь в таких непопулярных локациях, как поселок Восточный, Новосиликатный, Южный. Также, заметнее всего дешевеют элитные многокомнатные объекты на Горе и в Центре (здесь 1 кв. м мог упасть сразу на 5-10 тыс. рублей).

Что касается первичного рынка жилья, то в этом сегменте цены практически неизменны второй месяц. На отдельные варианты в некоторых территориях наблюдается снижение (в их числе Поток и Дальние Черемушки). А в других, напротив, стоимость повышается. Особенно это заметно в таких микрорайонах, как Новостройки и Дружный, где начинают возводить дома с банковским проектным финансированием. В среднем 1 кв. м здесь только в ноябре подорожал более, чем на 1 тысячу рублей, а вообще непрерывное повышение тут наблюдается с лета текущего года.

Добавим, небольшой прирост на «первичке» заметен в Центре, где, кстати, полгода назад установился исторический максимум – 100 тысяч рублей за 1 кв. м.