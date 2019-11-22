Минюст намерен ужесточить наказание за задержку зарплат

Новости 03.12.2019 17:46 191

Минюст выступил с инициативой увеличивать количество штрафов за невыплату заработной платы в срок по числу сотрудников, не получивших деньги. Об этом пишет «Капиталист».

Таким образом, количество штрафов будет равняться количеству людей, не получившим средства. На данный момент закон предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей, однако выплачивается он вне зависимости от количества работников, не получивших деньги.

Авторы данного предложения уверены, что «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения», поэтому и наказание должно назначаться за каждое в отдельности. Так, сумма штрафа может вырасти до 50 млн рублей.

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В Минюсте заявили, что вопрос может быть решен «за счет разработки проекта особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Кстати, свое одобрение насчет инициативы высказали и независимые эксперты. Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков выразил уверенность в том, что в определенной части долгов по зарплате причиной является не только «злая воля работодателей», но и реальные экономические проблемы на предприятии.