ВТБ внедрил возможность оплаты по QR-коду через систему быстрых платежей

Новости 03.12.2019 18:20 207

Мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» теперь позволяет пользователям оплачивать покупки по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Клиентам доступна оплата товаров и услуг по QR в магазинах и на интернет-площадках, которые подключены к СБП.

Для совершения операции клиентам нужно открыть мобильное приложение ВТБ-Онлайн, в разделе «Платежи» выбрать «Оплата по QR-коду» и просканировать код на экране устройства продавца или с экрана монитора при покупке в интернет-магазине. Далее следует проверить правильность данных и подтвердить операцию. Комиссия за совершение покупок через СБП с пользователей не взимается.