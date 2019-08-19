О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Меняйло объяснил, почему бизнесмены не получили компенсации за паводок в Тулуне

Новости
311
0

Полномочный президента России по Сибирскому округу Сергей Меняйло работает в Барнауле. В рамках встречи с представителями бизнеса ему пожаловались на невозможность получить компенсационные выплаты, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Компенсации полагаются пострадавшим от паводка Тулуна.

Сергей Меняйло назвал проблемные сибирские регионы за месяц до старта отопительного сезона

Сергей Меняйло назвал проблемные сибирские регионы за месяц до старта отопительного сезона

Новости

Он заявил о необходимости начала отопительного сезона в точные сроки

1231

Предприниматели, на сегодняшний день, получили только 3 млн рублей из 500 млн, которые были выделены из федерального бюджета. Однако, эти деньги сложно будет получить бизнесменам, потому что не все из них официально регистрировали свой бизнес.

«Да, в Тулуне достаточно сложная обстановка с предпринимателями. Все прекрасно понимают масштаб чрезвычайной ситуации, который там произошел. Казалось бы, деньги на компенсацию ущерба бизнесу выделены, но предприниматели не предоставили перечень необходимых документов», - сказал Меняйло.

По его словам, бизнесмены, для получения компенсационных выплат должны были предоставить «всего 19 документов».

Напомним, что летом текущего года Тулун пережил две волны паводка, из-за которых было уничтожено около трети города.

По информации министерства экономического развития Иркутской области, во время паводка в Тулуне пострадали 260 предприятий и предпринимателей, ущерб бизнесу составил 1,4 млрд рублей.

Полпред президента России приехал в Барнаул обсудить отопительный сезон

Полпред президента России приехал в Барнаул обсудить отопительный сезон

Новости

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло начал работу в Алтайском крае

1048

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000