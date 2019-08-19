Меняйло объяснил, почему бизнесмены не получили компенсации за паводок в Тулуне

Полномочный президента России по Сибирскому округу Сергей Меняйло работает в Барнауле. В рамках встречи с представителями бизнеса ему пожаловались на невозможность получить компенсационные выплаты, пишет «Интерфакс-Сибирь».
Компенсации полагаются пострадавшим от паводка Тулуна.
Он заявил о необходимости начала отопительного сезона в точные сроки
Предприниматели, на сегодняшний день, получили только 3 млн рублей из 500 млн, которые были выделены из федерального бюджета. Однако, эти деньги сложно будет получить бизнесменам, потому что не все из них официально регистрировали свой бизнес.
«Да, в Тулуне достаточно сложная обстановка с предпринимателями. Все прекрасно понимают масштаб чрезвычайной ситуации, который там произошел. Казалось бы, деньги на компенсацию ущерба бизнесу выделены, но предприниматели не предоставили перечень необходимых документов», - сказал Меняйло.
По его словам, бизнесмены, для получения компенсационных выплат должны были предоставить «всего 19 документов».
Напомним, что летом текущего года Тулун пережил две волны паводка, из-за которых было уничтожено около трети города.
По информации министерства экономического развития Иркутской области, во время паводка в Тулуне пострадали 260 предприятий и предпринимателей, ущерб бизнесу составил 1,4 млрд рублей.
Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло начал работу в Алтайском крае