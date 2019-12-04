Фоторепортаж. Власти и горожане почтили память Неизвестного солдата в Барнауле

Новости 03.12.2019 15:50 664

Во вторник, 3 декабря, в Барнауле почтили память Неизвестного солдата. В памятном мероприятии приняли участие представители краевой и городской власти. К ним присоединился полпред президента России по СФО Сергей Меняйло.

В этот день он проведет в Барнауле ряд встреч и обсудит многие вопросы с местными жителями, представителями бизнеса и власти.

День Неизвестного солдата учрежден в 2014 году в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами. А слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого дня. Решение об установлении памятной даты в нашей стране было принято Госдумой, а соответствующий указ был подписан президентом России.

Дата - 3 декабря - была выбрана, поскольку в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного Солдата был торжественно захоронен у стен московского кремля в Александровском саду.