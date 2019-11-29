Стали известны кандидаты на разработку проекта фонтана на площади Сахарова

Новости 03.12.2019 15:15 587

Сегодня рассмотрены вторые части заявок, поданных от фирм, желающих взять на себя разработку проектно-сметной документации реконструкции фонтана на площади Сахарова в Барнауле. К участию в тендере допущено три компании из четырех.

Кто хотел разработать проект реконструкции фонтана в Барнауле

На роль разработчика проекта претендовали: ООО «Алтайгражданпроект» (Барнаул), ООО «Альсена» (Москва), ООО «ИТК-Групп» (Челябинск) и ООО «Аквастрой ЦСБ» (Екатеринбург). Последнему было отказано в участии в торгах, в связи с тем, что оно не предоставило все необходимые документы.

Стоит отметить, что, в отличие от остальных вышеперечисленных фирм, «ИТК-Групп» специализируется как раз на фонтанах. В ее портфолио – десятки объектов в России и за рубежом, основную их часть составляют как раз цветомузыкальные фонтаны.

Впрочем, наиболее вероятно, что подряд получит ООО "Алтайгражданпроект", поскольку опыт ООО "Альсена", по мнению комиссии, не соответствует требованиям тендера. Опыт ООО "ИТК-Групп" слишком мал - компанией подтвержден лишь один контракт с ценой более 50% от НМЦК настоящего конкурса, да и к тому предоставлена копия положительного заключения не государственной экспертизы. В то же время, в портфолио "Алтайгражданпроекта" числится 22 подтвержденных контракта.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что, если не произойдет какого-либо форс-мажора, победителем торгов станет ООО "Алтайгражданпроект". Интересно, что в сведениях закупки указана лишь дата рассмотрения вторых частей заявок, а дата самого аукциона отсутствует.

Реконструкции фонтана на Сахарова пока не будет

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев недавно заявил, что пока средства выделены лишь на разработку проекта реконструкции фонтана. Для того, чтобы сама реконструкция состоялась, объекту следует победить в голосовании следующего года. Таким образом, в 2020 году никаких работ проводиться не будет.