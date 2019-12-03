Автомобиль въехал в остановку и сбил людей в центре Барнаула. Фоторепортаж

Новости 03.12.2019 13:30 2510

Во вторник, 3 декабря, в Барнауле произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, автомобиль марки «Ниссан» на большой скорости въехал в остановку «Медицинский университет», на которой находились люди.

Также очевидцы пишут, что ДТП произошло в результате столкновения легковушки с внедорожником, который неожиданно выехал на Чкалова со стороны Медуниверситета. Из-за удара легковушка влетела в людей на остановке. В результате этого пострадала девушка. Ее увезли в больницу. О характере ее травм пока ничего не известно.

На месте дорожно-транспортного происшествия уже работают оперативные службы.

По данным ГИБДД, известно, что водитель автомобиля «Ниссан», молодой человек 1998 года рождения, по пути в сторону Речного вокзала в районе перекрестка Ленина-Чкалова допустил столкновение с автомобилем «Тойота», которым управлял мужчина 1959 года рождения.