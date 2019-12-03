Автомобиль въехал в остановку и сбил людей в центре Барнаула. Фоторепортаж

Во вторник, 3 декабря, в Барнауле произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, автомобиль марки «Ниссан» на большой скорости въехал в остановку «Медицинский университет», на которой находились люди.
Также очевидцы пишут, что ДТП произошло в результате столкновения легковушки с внедорожником, который неожиданно выехал на Чкалова со стороны Медуниверситета. Из-за удара легковушка влетела в людей на остановке. В результате этого пострадала девушка. Ее увезли в больницу. О характере ее травм пока ничего не известно.
На месте дорожно-транспортного происшествия уже работают оперативные службы.
По данным ГИБДД, известно, что водитель автомобиля «Ниссан», молодой человек 1998 года рождения, по пути в сторону Речного вокзала в районе перекрестка Ленина-Чкалова допустил столкновение с автомобилем «Тойота», которым управлял мужчина 1959 года рождения.
Одни малолетки летают ажна 60кмч, да?! а другие овощи не видят ничего дальше капота... Не говоря уже от зеркалах.... А вот защитные ограждения перед остановками реально необходимы, и чтобы автобусы для посадки заезжать в карман вине останавливались просто на первой полосе и чтобы пассажиры не выразили в остановочный карман под колеса автобуса а стояли на тротуаре пока автобус не остановится. А то он еще на светофоре стоит, а насекомые которым грибы уже мозги съели выползают на проезжую часть даже не в остановочный карман, а просто в первую полосу движения ...
Реально слов нет, одни пьяными на бэхах людей давят, другим грибы мозги съедают от старости что те не видят и уже не понимают ничего, а страдают невинные люди.... Хотя как известно случайности не случайны, и каждому на свою долю положено пройти свои жизненные испытания ...
Почему позваляют так летать? Это тоже геноцид. Пока автобыдло не укоротят, так и будут жертвы.
Надо всем 40км/ч не более по городу. И на остановках установить перегородки безопасности какие-нибудь.