Сбербанк на Алтае выдал ипотечных кредитов на 10 млрд рублей

Новости 03.12.2019 14:45 152

Барнаул - Сбербанк подвел промежуточные итоги на рынке ипотечного кредитования на Алтае, а также обозначил несколько ключевых тенденций.

Всего за 10 месяцев 2019 года Сбербанк на Алтае выдал 7,6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 10 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года средний чек увеличился на 3%.

«Мы видим стабильный спрос на улучшение жилищных условий по всей России, в том числе, на Алтае. Во многом поэтому Сбербанк в очередной раз снизил процентные ставки 22 ноября. Надеемся, что это станет отличным подспорьем и позволит многим жителям Алтайского края и Республики Алтай успешно решить квартирный вопрос в самое ближайшее время», - отмечает управляющий Алтайским отделением № 8644 ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Напомним, теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке - от 8,5%.

При этом, все больше клиентов предпочитает оформлять жилищные кредиты дистанционно. Непосредственно в отделения банка приходят 33% клиентов, еще 31% от общего количества оформляют ипотеку онлайн, 29% обращаются к партнерам - агентствам недвижимости, оставшиеся 7% - через сотрудников банка, которые работают с предприятиями-зарплатными клиентами.