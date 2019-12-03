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Глава краевого Минздрава приедет в Рубцовск перед митингом против закрытия тубдиспансера

Новости
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Митинг против закрытия противотуберкулезного диспансера и сокращения медучреждений в Рубцовске состоится в воскресенье, 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ в Алтайском крае.

Акция протеста пройдет на площади им. Ленина в 12.00. Она согласована, в заявке указано 300 возможных участников.

Как пояснили «Политсибру» представители коммунистов, работники тубдиспансера приглашены на мероприятие.

«Резолюцию сейчас готовим. В числе требований будет указана необходимость выделения средств на строительство нового здания туберкулезного диспансера», - пояснили в КПРФ.

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Поводом для протестного мероприятия стала новость о закрытии тубдиспансера в Рубцовске и переводе всех пациентов на лечение в «Лебяжкинскую туберкулезную больницу», которая находится в 50 км от Рубцовска. Персонал больницы крайне негативно отреагировал на эту новость. Недовольны остались и жители города. В краевом Минздраве тогда объяснили, что сам диспансер закрыт не будет, а всего лишь изменит тип работы. То есть в здании будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулеза.

Кроме того, источники «Политсибру» сообщили, что в пятницу в Рубцовск приедет министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Конкретно о целях его визита пока ничего не известно, но очевидно, что поездка связана именно с этой ситуацией.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.altairegion22.ru

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