Глава краевого Минздрава приедет в Рубцовск перед митингом против закрытия тубдиспансера

Новости 03.12.2019 13:10 1023

Митинг против закрытия противотуберкулезного диспансера и сокращения медучреждений в Рубцовске состоится в воскресенье, 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ в Алтайском крае.

Акция протеста пройдет на площади им. Ленина в 12.00. Она согласована, в заявке указано 300 возможных участников.

Как пояснили «Политсибру» представители коммунистов, работники тубдиспансера приглашены на мероприятие.

«Резолюцию сейчас готовим. В числе требований будет указана необходимость выделения средств на строительство нового здания туберкулезного диспансера», - пояснили в КПРФ.

Опять оптимизация? Что будет с Рубцовским противотуберкулезным диспансером Новости 18.11.2019 7:10 Минздрав Алтайского края объяснил ситуацию с закрытием стационара 3862

Поводом для протестного мероприятия стала новость о закрытии тубдиспансера в Рубцовске и переводе всех пациентов на лечение в «Лебяжкинскую туберкулезную больницу», которая находится в 50 км от Рубцовска. Персонал больницы крайне негативно отреагировал на эту новость. Недовольны остались и жители города. В краевом Минздраве тогда объяснили, что сам диспансер закрыт не будет, а всего лишь изменит тип работы. То есть в здании будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулеза.

Кроме того, источники «Политсибру» сообщили, что в пятницу в Рубцовск приедет министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Конкретно о целях его визита пока ничего не известно, но очевидно, что поездка связана именно с этой ситуацией.