О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Мария Бутина: «Я могла стать обвиняемой с потенциальным сроком 15 лет тюрьмы»

Новости
658
0

Уроженка Барнаула Мария Бутина отказалась от апелляции на приговор суда, поскольку в противном случае вновь стала бы обвиняемой и могла получить 15 лет тюрьмы. Об этом пишут «Известия».

Апелляция и борьба за репутацию

Главная причина отказа от апелляции заключается в том, что уже более 10 лет в США, когда человек идет на сделку со следствием, обязательным пунктом в соглашение включают отказ от возможной апелляции.

«Если всё же вы решаете подать апелляцию, возможны два пути. В одном случае суд говорит: «Вы сами сказали, что не будете подавать апелляцию. Зачем же вы это делаете?» - и отклоняет апелляцию. В другом случае суд говорит: «Хорошо, давайте мы примем к рассмотрению апелляцию. В таком случае ваша сделка со следствием является недействительной, вы снова приобретаете статус обвиняемого, и мы возвращаемся к началу пути. Вы едете в тюрьму Александрии, в СИЗО, и мы начинаем дело заново, готовясь к суду присяжных». Я снова стала бы обвиняемой с потенциальным сроком 15 лет тюрьмы», - пояснила в интервью Бутина.

Девушка призналась, что намерена бороться за свою репутацию. «В произведении «Лао Цзы «Искусство войны» сказано: один из самых главных принципов ее ведения - никогда не говорить противнику, что вы собираетесь сделать. Однако я могу сказать, что намерена предпринять определенные действия в отношении американской прокуратуры, я это просто так не оставлю. Есть и другие пути. Я веду переговоры с очень профессиональными адвокатами, в том числе в США, которые предлагают иные варианты, где вероятность успешного разрешения дела выше», - обратила Бутина.

«По наивности думала, что США — прекрасный мир»: Мария Бутина выступила перед алтайскими студентами

«По наивности думала, что США — прекрасный мир»: Мария Бутина выступила перед алтайскими студентами

Новости

На встрече присутствовал журналист из США Джеймс Бэмфорд

779

Книга, работа в Госдуме и вера

Вернувшаяся из США, Мария Бутина рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться в Штатах, и планах на обозримое будущее.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Месяц после возвращения я потратила на то, чтобы как-то привести в порядок здоровье, побыть с семьей. Пока я в Москве, готова к активной деятельности и дальнейшей борьбе», - заявила она.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что «шпионке» готовы предложить работу в Госдуме. Мария Бутина подтвердила эти сведения и добавила, что планирует вариант сотрудничества с Татьяной Москальковой, уполномоченным по правам человека РФ.

Бутина нашла работу при уполномоченном по правам человека

Бутина нашла работу при уполномоченном по правам человека

Новости

Ей предложили должность эксперта

1058

«Исхожу из следующих соображений: хочу применить себя именно в той среде, где моя деятельность наиболее эффективна. Аппарат уполномоченного дает мне больше возможностей применить себя как человека, у которого, к сожалению, есть этот печальный опыт. Лучше, чем бывший заключенный, понять, что происходит с удерживаемыми за границей, не может никто. Я хочу, чтобы полученные мной знания помогли нашим гражданам, которые сегодня находятся в местах лишения свободы или попали в тяжелую ситуацию за рубежом, прежде всего в США. Для меня это не вопрос работы в Госдуме или какой-то структуре. Я буду там, где я сейчас полезнее», - рассказала Бутина.

Кроме того, в интервью девушка рассказала о книге, которую она писала в заключении «буквально везде». «Писала на туалетной бумаге, в тетрадках, на оборотной стороне судебных документов. Что было под рукой, на том и писала. Сегодня в «манускрипте» больше 1,2 тысяч страниц, но это рабочая версия. Я с большим уважением отношусь к российскому читателю и считаю, что, кроме описания бытовых условий и истории в стиле бульварного романа, там должны быть глубокие философские уроки, рассмотрены вопросы, как мне удалось остаться в здравом уме, проходя через тяжелые испытания, всевозможные пытки. Я хочу рассказать в ней и о вере».

Мария Бутина вернулась в Барнаул после годичного пребывания в американской тюрьме

Мария Бутина вернулась в Барнаул после годичного пребывания в американской тюрьме

Новости

Из США она прилетела три дня назад

791

В своей книге она намерена рассказать о тяжелых условиях содержания. «Когда меня арестовали и доставили в тюрьму Вашингтона, я почти три недели не могла связаться с родителями. Всю тюрьму закрыли на это время для посетителей, отключили все телефоны. Никакой связи с внешним миром у всей тюрьмы — и мужского, и женского отделений. Мне сказали, что со мной это никак не связано, но мы-то с вами понимаем, как обстояло дело.Почти три недели я не слышала голосов мамы, отца, бабушки, сестры».

Бутина также призналась, что до сих пор вспоминает о тюрьме.  «Есть определенные вещи, которые вызывают у меня воспоминания о пребывании там: звуки, запахи. Когда бросаешь камешек в воду, круги расходятся и водная гладь становится прежней — ровной и красивой, но камешек-то всё равно остается под водой. Нужно научиться жить заново. Знаете, наверное, всё, что в нашей жизни происходит, безусловно, к лучшему, если мы растем. Для меня пребывание в американской тюрьме, помимо внешней физической стороны, боли, через которую мне пришлось пройти, было очень насыщенным в духовном плане. Это вопросы веры, которая меня поддерживала каждый день», - резюмировала она.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000