Мария Бутина: «Я могла стать обвиняемой с потенциальным сроком 15 лет тюрьмы»

Новости 03.12.2019 14:15 658

Уроженка Барнаула Мария Бутина отказалась от апелляции на приговор суда, поскольку в противном случае вновь стала бы обвиняемой и могла получить 15 лет тюрьмы. Об этом пишут «Известия».

Апелляция и борьба за репутацию

Главная причина отказа от апелляции заключается в том, что уже более 10 лет в США, когда человек идет на сделку со следствием, обязательным пунктом в соглашение включают отказ от возможной апелляции.

«Если всё же вы решаете подать апелляцию, возможны два пути. В одном случае суд говорит: «Вы сами сказали, что не будете подавать апелляцию. Зачем же вы это делаете?» - и отклоняет апелляцию. В другом случае суд говорит: «Хорошо, давайте мы примем к рассмотрению апелляцию. В таком случае ваша сделка со следствием является недействительной, вы снова приобретаете статус обвиняемого, и мы возвращаемся к началу пути. Вы едете в тюрьму Александрии, в СИЗО, и мы начинаем дело заново, готовясь к суду присяжных». Я снова стала бы обвиняемой с потенциальным сроком 15 лет тюрьмы», - пояснила в интервью Бутина.

Девушка призналась, что намерена бороться за свою репутацию. «В произведении «Лао Цзы «Искусство войны» сказано: один из самых главных принципов ее ведения - никогда не говорить противнику, что вы собираетесь сделать. Однако я могу сказать, что намерена предпринять определенные действия в отношении американской прокуратуры, я это просто так не оставлю. Есть и другие пути. Я веду переговоры с очень профессиональными адвокатами, в том числе в США, которые предлагают иные варианты, где вероятность успешного разрешения дела выше», - обратила Бутина.

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Книга, работа в Госдуме и вера

Вернувшаяся из США, Мария Бутина рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться в Штатах, и планах на обозримое будущее.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Месяц после возвращения я потратила на то, чтобы как-то привести в порядок здоровье, побыть с семьей. Пока я в Москве, готова к активной деятельности и дальнейшей борьбе», - заявила она.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что «шпионке» готовы предложить работу в Госдуме. Мария Бутина подтвердила эти сведения и добавила, что планирует вариант сотрудничества с Татьяной Москальковой, уполномоченным по правам человека РФ.

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«Исхожу из следующих соображений: хочу применить себя именно в той среде, где моя деятельность наиболее эффективна. Аппарат уполномоченного дает мне больше возможностей применить себя как человека, у которого, к сожалению, есть этот печальный опыт. Лучше, чем бывший заключенный, понять, что происходит с удерживаемыми за границей, не может никто. Я хочу, чтобы полученные мной знания помогли нашим гражданам, которые сегодня находятся в местах лишения свободы или попали в тяжелую ситуацию за рубежом, прежде всего в США. Для меня это не вопрос работы в Госдуме или какой-то структуре. Я буду там, где я сейчас полезнее», - рассказала Бутина.

Кроме того, в интервью девушка рассказала о книге, которую она писала в заключении «буквально везде». «Писала на туалетной бумаге, в тетрадках, на оборотной стороне судебных документов. Что было под рукой, на том и писала. Сегодня в «манускрипте» больше 1,2 тысяч страниц, но это рабочая версия. Я с большим уважением отношусь к российскому читателю и считаю, что, кроме описания бытовых условий и истории в стиле бульварного романа, там должны быть глубокие философские уроки, рассмотрены вопросы, как мне удалось остаться в здравом уме, проходя через тяжелые испытания, всевозможные пытки. Я хочу рассказать в ней и о вере».

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В своей книге она намерена рассказать о тяжелых условиях содержания. «Когда меня арестовали и доставили в тюрьму Вашингтона, я почти три недели не могла связаться с родителями. Всю тюрьму закрыли на это время для посетителей, отключили все телефоны. Никакой связи с внешним миром у всей тюрьмы — и мужского, и женского отделений. Мне сказали, что со мной это никак не связано, но мы-то с вами понимаем, как обстояло дело.Почти три недели я не слышала голосов мамы, отца, бабушки, сестры».