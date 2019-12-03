Полпред президента России приехал в Барнаул обсудить отопительный сезон

Новости 03.12.2019 12:45 1049

Полномочный представитель президента России по СФО Сергей Меняйло прибыл в Алтайский край для обсуждения ряда вопросов и участия в нескольких мероприятий. Об этом сообщает сайт правительства Алтайского края.

В рамках командировки, он провел встречу с главой региона Виктором Томенко. Они обсудили ход реализации нацпроектов и исполнения поручений президента России. Обсуждались вопросы прохождения отопительного периода в Алтайском крае, который, в ноябре текущего года, отметился введением режима ЧС в Яровом. Тогда, из-за сбоя работы местной ТЭЦ, без отопления на несколько дней остались несколько тысяч яровчан.

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Также Меняйло проведет заседание Экспертно-консультативного совета по делам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. На нем будут рассмотрены моменты, связанные с изучением и сохранением родных языков, подготовки кадров, формирования федерального реестра коренных малочисленных народов.

Вместе с этим, он принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на Мемориале Славы, приуроченной ко Дню Неизвестного Солдата.