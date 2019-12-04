Алтайские эсеры намерены реанимировать краевое здравоохранение

Новости 03.12.2019 12:08 273

Алтайские эсеры собрали рабочую группу общественного контроля в рамках федерального партийного проекта «За справедливую медицину!», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В ходе первого заседания ее участники обменялись мнениями, оценили ситуацию и наметили пути решения наболевших проблем.

Отметим, главная цель создания группы – организация общественного контроля за реальным исполнением поручений президента России по решению проблем здравоохранения. Основные направления контроля – зарплата медработников, модернизация, оптимизация и управление системой здравоохранения (дефицит кадров, контроль за расходованием целевых средств и коррупция).

Среди первоочередных планов группы: опросы в соцсетях по проблематике, официальные запросы в Минздрав, встречи с медработниками, публичные выступления на сессиях представительных органов и выработка конкретных предложений по вопросам неотложной помощи системе краевого здравоохранения.

Председатель Совета местного отделения партии «Справедливая Россия» в Каменском районе, депутат АКЗС Василий Железовский подчеркнул, что основная беда алтайской медицины – это высокая степень коррупции.

«Чиновники данной сферы на первом плане ставят вопросы извлечения прибыли всеми методами. Пока зарабатывают только управленцы от медицины – на нашем здоровье. Медучреждения оказывают не медпомощь, а платные услуги. Более того, даже бесплатную услугу бесплатно получить практически невозможно. Узкие специалисты отсутствуют. Кадровый голод связан с низкой оплатой труда и с очень высокой степенью эксплуатации медперсонала. Большинство из них работает не на одну, а на несколько ставок. Зарплата медработников в бюджетных учреждениях должна зависеть не от количества совмещенных ставок, а от их квалификации, качества работы и трудового стажа», - уверен Железовский.

В свою очередь, депутат Усть-Пристанского районного Совета депутатов Светлана Хорошилова обратила внимание на то, что медицине не хватает общественного контроля.

«Например, на местном уровне вот уже на протяжении ряда лет я пытаюсь проверить нашу районную сферу здравоохранения, но все бесполезно. Так, в этом году отправила запрос руководству ЦРБ с целью получить информацию о перечислении подоходного налога по категориям медработников. Хотела сравнить цифры с налоговыми данными. Но ответа так и не последовало», - прокомментировала ситуацию Хорошилова. Она также добавила, что необходимо «отстоять инфекционное отделение нашей ЦРБ». Напомним, 30 декабря учреждение должно закрыться.

Председатель Совета местного отделения партии «СР» в Мамонтовском районе, старшая медицинская сестра инфекционного отделения Мамонтовской центральной районной больницы Людмила Плешкова:

Создание этой группы меня интересует, прежде всего, с точки зрения решения вопросов сотрудников медучреждений: заработная плата, условия труда, обеспеченность материально-технической базы.

Алтайские справедливороссы намерены создать сильный резонанс в обществе, который изменит ситуацию в этой сфере в лучшую сторону.