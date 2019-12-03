Еще два кандидата могут принять участие в конкурсе на пост главы Барнаула

Прием документов для участия в конкурсе на пост главы Барнаула стартует в четверг, 5 декабря. Все это время было известно только об одном официальном кандидате. Речь идет о депутате Барнаульской городской Думы от КПРФ Елене Хрусталевой.
Во вторник, 3 декабря, стало известно, что участие в конкурсе примет депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский. Эту информацию «Политсибру» подтвердили в пресс-службе реготделения партии.
Напомним, что Скосырский не так давно стал фигурантом дела о нарушениях в декларациях о доходах и имуществе. В списке депутатов-нарушителей оказалось 13 человек (в том числе и Хрусталева - прим.ред). О том, какое нарушение допустил кандидат в мэры Барнаула, он комментировать не стал. Однако, по данным источников «Политсибру» в БГД, нарушение носит незначительный характер, поэтому депутат, скорее всего, отделается предупреждением.
Почти 15 человек вновь допустили нарушения в декларациях
Кроме того, 3 декабря, в ряде тг-каналов появилась информация об уходе в отпуск замгубернатора Виталия Снесаря.
«Официально исполнять обязанности руководителя администрации губернатора и правительства будет начальник департамента по вопросам государственной службы Игорь Гниденко», - пишет «АБК на вас нет».
В связи с этим, снова пошли слухи о его возможной борьбе за кресло градоначальника. Разговоры о том, что Снесаря уговаривают принять участие в конкурсе, уже давно идут в информационном пространстве, однако подтверждения пока не находят. До этого слухи появились после его награждения медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Большое интервью "Политсибру" дал замгубернатора
Впрочем, в пресс-службе краевого правительства пояснили, что Виталий Снесарь сейчас находится в командировке в Москве.
На сегодняшний день пост исполняющего обязанности главы краевой столицы исполняет Вячеслав Франк. К обязанностям он приступил после отставки Сергея Дугина, которая произошла 15 августа. Пока неясно, будет ли Франк претендовать на пост мэра.
Что касается кандидата от фракции «Справедливая Россия», то, скорее всего представителя от их рядов не будет, так как ранее они выступили за отмену конкурса и возвращение выборов сити-менеджера путем народного голосования. В связи с тем, что их позицию не услышали, а предложенный законопроект в АКЗС был бойкотирован, эсеры предпочли занять принципиальную позицию.
Еще один кандидат экс-претендент на пост губернатора Алтайского края Андрей Крылов передумал участвовать в конкурсе после того, как центральным комитетом «Партии Роста» было принято решение о снятии его с поста главы реготделения в крае.
Депутаты-единороссы проголосовали против
да конечно люди должны выбирать все таки власть нужна для того чтобы делать жизнь людей лучше, а не делать жизнь определенных людей лучше
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