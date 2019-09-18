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Владимир Путин разрешил братьям и сестрам учиться вместе

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Президент  Владимир Путин утвердил закон о приоритетном зачислении детей в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры.  Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как передает ТАСС, закон предусматривает «предоставление проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства детям права преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования (с 1 по 4 классы) в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры».

Как стало известно, данные поправки вносятся в Семейный кодекс РФ и закон об образовании.

В Совете Федерации обратили внимание на то, что принятие закона будет способствовать укреплению семьи, созданию благоприятных условий для обучения и развития детей.

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Автор: Политсиб.ру

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