«БарнаулПассажирТранс» избежал банкротства

Новости 03.12.2019 10:40 944

Между «БарнаулПассажирТранс» (БПТ) и предпринимателем Игорем Пасичняком, требовавшим банкротства перевозчика, заключено мировое соглашение. Это следует из материалов арбитражного суда.

Заявление об утверждении мирового соглашения поступило в суд от Пасичняка еще 29 ноября. В этот же день БПТ направил суду ходатайство о прекращении производства по делу и ходатайство о снятии обеспечительных мер. Также 29 ноября свое заявление отозвала Людмила Вшивцева, вступившая в дело о банкротстве БПТ 7 ноября. Решение суда еще не опубликовано, однако вышеописанные факты позволяют утверждать, что дело будет закрыто и банкротство не состоится.

Сады и суды: как «БарнаулПассажирТранс» оказался на грани банкротства Новости 24.09.2019 13:10 Накануне зампред барнаульского комитета по транспорту Сергей Щукин пригрозил расторгнуть контракт с ОАО «БарнаулПассажирТранс» (БПТ) 4262

Напомним, угроза банкротства нависла над БПТ уже давно и благополучное для предприятия завершение данного дела не избавляет его от этой угрозы. Есть риск повторения истории, но уже с гораздо более печальным для перевозчика финалом.

Отметим, что в Барнауле в последнее время фиксируются проблемы не только с «большими» городскими автобусами, но и с маршрутными такси. Ранее «Политсибру» неоднократно освещал странное упорство городской администрации в вопросе раздачи маршрутов перевозчикам без проведения конкурса. Накануне к этому добавились проблемы с проездом пассажиров стоя (см. ссылку ниже).