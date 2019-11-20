Аукцион за право аренды опасного участка в Барнауле вызвал неожиданный ажиотаж

В Барнауле, 26 ноября, прошел аукцион на право заключения договоров аренды интересного земельного участка по улице Мамонтова, 303в. Об этом пишет «Алтайский портал недвижимости».
Площадь данного участка составляет около 0,4 гектара и на нем возможно размещение только выставочного комплекса открытого типа, для которого не предусмотрена постройка зданий и сооружений. Начальная цена составляла 225 тысяч рублей. Цена в данном случае отражает размер ежегодной арендной платы.
Исходя из данным кадастровой карты, на этом участке на сегодняшний день находятся самовольные постройки, в числе которых два здания гаражей-стоянок, площадью 758,5 кв.м и 815,8 кв.м. Первое здание бетонное и имеет всего один этаж, второе уже двухэтажное из кирпича. Кроме того, на этой территории находится котельная, площадью 24,6 кв.м. Возраст всех построек составляет от 12 до 14 лет.
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Все объекты должны быть снесены в ближайшее время. Такое решение принято Арбитражным судом Алтайского края. Демонтаж должен произвести собственник за свой счет.
При учете всех работ и обустройства торговых мест, срок аренды может составить шесть лет.
Этот участок также попадает в защитную зону ансамбля объектов культурного наследия регионального значения «Комплекс: Дрожжевинокуренный завод Зверева». Ранее это место пострадало от паводка. Из-за этого существуют некоторые ограничения использования земель. Несмотря на все это лот был выкуплен с первой попытки.
Участников было несколько, и между ними развернулась настоящая борьба, в результате которой, цена контракта составила около 720 тысяч рублей.
Победителем торгов признана Мария Ример (учредитель ООО «ЦАРМ», которое занимается оптовой торговлей автозапчастями).
Здесь допускается возведение жилых домов высотой до 75 м