ОНФ предрекает Бийску очередной мусорный коллапс

Новости 03.12.2019 9:45 594

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает модернизировать полигон в Бийске, чтобы не допустить новых «мусорных» проблем. Об этом рассказал эксперт по экологии ОНФ Александр Коган.

Как пишет «Бийский рабочий», ситуация в наукограде с невывозом мусора связана с разногласиями между оператором полигона и региональным оператором.

«В первую очередь по объемам завезенных отходов на полигон региональным оператором. Это стало возможным в связи с отсутствием системы взвешивания и контроля объема поступающих отходов на полигоне. В результате это приводит к разногласиям по стоимости оказанных услуг», - цитирует ТАСС слова Александра Когана.

Отмечается, что ОНФ предлагает внедрить на полигоне автоматизированный контроль завоза отходов со взвешиванием, а также систему дегазации, сбора и очистки фильтрата, пересыпку отходов грунтами.

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Коган обратил внимание, что плата с населения за вывоз мусора составляет 38 рублей с человека - это один из самых низких показателей по стране при средней тарифе 90 рублей с человека.

«При этом собираемость достаточно высокая, за первые полгода составила порядка 80 процентов: начислено 65,6 млн рублей, собрано 52,3 млн рублей. Если регион не готов увеличивать плату с населения за обращение с отходами, тогда надо предусматривать бюджетные средства на строительство инфраструктуры», - прокомментировал эксперт.

В ОНФ добавили, что в Бийске, о котором в федеральных СМИ много говорилось 11-13 ноября в связи с ведением ЧС, не осуществляется сортировка отходов, не создана соответствующая инфраструктура, а у регионального оператора отсутствует инвестиционная программа.

Напомним, реформа отрасли по обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Так, например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Эксперты ОНФ предостерегают, что показатели нацпроекта «Экология» в регионе могут оказаться под угрозой срыва.