Ученые АлтГТУ проводят занятия для алтайских школьников

Новости 03.12.2019 9:15 235

Социальный проект «Пригласи ученого» Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова становится все более востребованным среди алтайских школьников.

Школам Алтайского края предложено выбрать интересную тему и преподавателя из представленного АлтГТУ списка https://www.altstu.ru/media/f/spisok-tem-Priglasi-uchenogo-.pdf и пригласить на занятие.

В списке 53 практических занятий, которые организуют преподаватели и ученые АлтГТУ. Они проводят как лекционные, так и практические уроки со школьниками по различным дисциплинам – физике, математике, информатике, химии, экономике, иностранным языкам, истории. Особым интересом пользуются интерактивные занятия ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета и факультета специальных технологий.

Совсем недавно научный десант Алтайского государственного технического университета побывал в средней общеобразовательной школе села Первомайское. Для них преподаватели АлтГТУ провели четыре интерактивных урока. Алина Пожидаева, ученица 11 класса, очень активно отвечала на вопросы о законах физики старшего преподавателя кафедры современных специальных материалов Елены Куклиной и участвовала во всех физических экспериментах. А Максим Розов, отметил, что больше всего ему понравились опыты с жидким азотом. Он для себя с удовольствием отметил, что вымоченное печенье в азоте, вкуснее, чем с чаем. Заместитель заведующего кафедрой технологии хранения и переработки зерна Александра Захарова, объясняла ребятам, как планировать свой рацион так, чтобы запастись энергией на весь день, на что обращать внимание при покупке продуктов, безопасны ли генетически модифицированные продукты и можно ли съев яблоко, защитить себя от кори. Александр Каплинский, доцент кафедры физики рассказывал про далекие звезды и планеты, а также помог школьникам с темами будущих курсовых проектов. А вместе с заместителем директора института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Игорем Чинкиным, ребята много рассуждали о том, могут ли роботы заменить человека.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета, школьники получают дополнительные знания по предметам, знакомятся с научными достижениями в различных областях науки. От одной школы принимают не более пяти заявок. Занятия школой не оплачиваются.

Телефон для справок: (3852) 29-08-92.