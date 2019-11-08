Экс-кандидат в президенты России признался, что пробовал наркотики

Новости 03.12.2019 8:45 387

Бывший кандидат на пост президента России и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что пробовал наркотики. Об этом пишут «Известия».

Заявление было сделано во время заседания на тему «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете».

Жириновский рассказал, что имел опыт употребления запрещенных веществ в детстве. Наркотики ему предложили старшие товарищи и от незнания возможных последствий он согласился.

«Я вот не получил зависимость, но ведь другому ребенку может понравиться. Такого нельзя допустить», - отрезал глава ЛДПР.

Он добавил, что неокрепшие умы молодых людей могут стать жертвами дурного влияния недобросовестных людей. Жириновский отметил, что с радостью предложил бы высылать наркодилеров в отдаленные регионы России.