Продажу спиртного в РФ предложили продлить до полуночи

Новости 03.12.2019 7:10 630

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в правительство, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации письма с предложением увеличить время продажи алкоголя до полуночи. Роспотребнадзор этому категорически воспротивился. Об этом сообщает "Капиталист".

АКОРТ аргументирует свою позицию тем, что ужесточение временных рамок, по мнению ассоциации, приведет к убыткам ритейлеров, а исполнительный директор «Усадьбы Дивноморское» Сергей Безнощенко заявил, продление времени продажи алкоголя приведет к «снижению потребления суррогата, который люди покупают ночью».

Роспотребнадзор инициативу не поддержал. По мнению ведомства, продление времени продажи спиртного лишь увеличит количество выпиваемого жителями страны алкоголя. Кроме того, это противоречит реализации государственной политики по снижению потребления населением алкогольной продукции.

«Вот этот плюс один час – погоня за потребителем. Нам нужно сокращать время продажи алкоголя. На мой взгляд, государство должно работать по первому принципу: защита здоровья наших граждан от алкоголя, от алкогольного террора», - так отреагировал руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

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Напомним, в настоящее время законодательство позволяет отпускать алкоголь с 8:00 до 23:00. Некоторые регионы используют более жесткие ограничения. Например, в Санкт-Петербурге можно купить спиртные напитки с 11:00 до 22:00, а в Чечне разрешено продавать крепкий алкоголь только с 8 до 10 часов утра. В Алтайском крае спиртное в магазинах можно купить до 21:00.