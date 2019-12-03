Глава Минсельхоза Хакасии попал в аварию на Кузбассе

Новости 03.12.2019 7:40 54

В пятницу на Кузбассе произошло ДТП с участием служебного транспорта министра сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергея Труфанова. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Помимо министра, в машине находились еще три человека. Автомобиль уходил от столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу, в результате чего оказался на обочине. Министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергей Труфанов и начальник отдела развития животноводства министерства Евгений Швайгерт получили травмы позвоночника и были доставлены в больницу города Топки Кемеровской области. Их состояние оценивается как стабильное.

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Сейчас пострадавшие переведены в областную столицу. Сергея Труфанова и Евгения Швайгерта из Кемерово доставят в Абакан вертолетом санавиации Хакасии. В Республиканской больнице имени Ремишевской все подготовлено к приему пациентов.