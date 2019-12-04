Барнаул примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»

Новости 02.12.2019 17:40 241

3 декабря 2019 года Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который учреждение приобретет два ультразвуковых аппарата.

«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Барнаул не первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слёз». Благодаря прошедшей в 2016 году акции в Детской городской больнице №7 появилась открытая реанимационная система для обеспечения оптимального режима у новорожденных для отделения анестезиологии и реанимации больницы.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится 3 декабря в 15:00 по адресу ул. Фомина, 154, 2 этаж (Перинатальный центр).

Спикеры:

· Молчанова Ирина Владимировна, главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра «ДАР»

· Лысиков Сергей Иванович, начальник Управления продаж зарплатных проектов Департамента розничного бизнеса - вице-президент банка ВТБ

Аккредитация и дополнительная информация: +7 952 578-57-58, Оксана

+7 909 500-42-23, Максим

«Мир без слёз»

Благотворительная корпоративная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2018 году программа «Мир без слёз» отметила свой 15-летний юбилей. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 53 регионах России. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.

Краевое Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой клинический перинатальный центр»

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» является крупным медицинским учреждением родовспоможения Алтайского региона. Основные задачи краевого центра — снижение материнской и перинатальной смертности, выхаживание недоношенных детей, оказание высокоспециализированной высокотехнологичной акушерской и консультативно-диагностической помощи женщинам края. В структуре учреждения 20 специализированных стационарных отделений, консультативная поликлиника, сурдологический центр, центр охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетическая консультация.

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.