Снег и плюсовая температура ждут Алтайский край в декабре

Новости 03.12.2019 8:02 319

К середине недели температура в Алтайском крае достигнет трех градусов тепла. Эксперты связывают это явление с кратковременным приходом атлантического циклона.

Согласно данным регионального ЦГМС, 4 и 5 декабря на большей части территории края ожидаются снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, а также ветер с порывами до 16 м/с.

Средние ночные температуры составят -3...-8, местами до -14 градусов. Днем -2...+3, в краевой столице снег и около 0...-2 градусов в дневные часы.

Напомним, что ранее синоптики в рамках долгосрочного прогноза говорили о морозах до -35 градусов в первой декаде декабря. Вероятно, прогнозы оказались ошибочными, похолодание отменяется и в ближайшие дни будет тепло.

По предварительной информации, теплая погода продержится в регионе до следующего понедельника.