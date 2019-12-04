Снег и плюсовая температура ждут Алтайский край в декабре

К середине недели температура в Алтайском крае достигнет трех градусов тепла. Эксперты связывают это явление с кратковременным приходом атлантического циклона.
Согласно данным регионального ЦГМС, 4 и 5 декабря на большей части территории края ожидаются снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, а также ветер с порывами до 16 м/с.
Средние ночные температуры составят -3...-8, местами до -14 градусов. Днем -2...+3, в краевой столице снег и около 0...-2 градусов в дневные часы.
Напомним, что ранее синоптики в рамках долгосрочного прогноза говорили о морозах до -35 градусов в первой декаде декабря. Вероятно, прогнозы оказались ошибочными, похолодание отменяется и в ближайшие дни будет тепло.
По предварительной информации, теплая погода продержится в регионе до следующего понедельника.