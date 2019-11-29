Глава Алтая определился с двумя кандидатами в министры

Новости 02.12.2019 18:40 427

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указы в рамках которых двое министров, которые после ухода с поста главы региона Александра Бердникова стали исполняющими обязанности, сохранили свои должности. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Речь идет о министре культуры Ольге Антарадоновой и министре труда, соцразвития и занятости населения Адаре Сумине.

На сегодняшний день вакантными продолжают оставаться посты руководителей Минрегиона, Минсельхоза, Минобразования, Минэкономики и комитетов, находящихся в составе местного правительства.

Напомним, что ранее Хорохордин уже назначил несколько министров. Первыми вице-премьерами были назначены Виталий Махалов и Алексей Тюхтенев. Посты вице-премьеров и министра финансов, а также руководителя представительства республики в Москве сохранили Ольга Завьялова и Ирина Лозовая. Руководить аппаратом правительства остался Анатолий Донской. И.о. главы Минздрава Республики стал Сергей Коваленко, а и.о. руководителя Минприроды стала Екатерина Поварова.