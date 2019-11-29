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Глава Алтая определился с двумя кандидатами в министры

Новости
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Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указы в рамках которых двое министров, которые после ухода с поста главы региона Александра Бердникова стали исполняющими обязанности, сохранили свои должности. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Речь идет о министре культуры Ольге Антарадоновой и министре труда, соцразвития и занятости населения Адаре Сумине.

На сегодняшний день вакантными продолжают оставаться посты руководителей Минрегиона, Минсельхоза, Минобразования, Минэкономики и комитетов, находящихся в составе местного правительства.

Напомним, что ранее Хорохордин уже назначил несколько министров. Первыми вице-премьерами были назначены Виталий Махалов и Алексей Тюхтенев. Посты вице-премьеров и министра финансов, а также руководителя представительства республики в Москве сохранили Ольга Завьялова и Ирина Лозовая. Руководить аппаратом правительства остался Анатолий Донской. И.о. главы Минздрава Республики стал Сергей Коваленко, а и.о. руководителя Минприроды стала Екатерина Поварова.

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В ближайшее время ожидается еще целый ряд назначений в правительстве региона

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Автор: Политсиб.ру

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VLadimir

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