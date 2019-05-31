Размер алиментов в России может увеличиться

Новости 02.12.2019 18:10 403

Расходы на аренду квартиры хотят прибавить к ежемесячной сумме выплат по алиментам. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму Правительством РФ, он будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Необходимость принятия подобных мер аргументируется тем, что необходимо расширить список оснований, позволяющих требовать дополнительных выплат с родителя, который живёт отдельно от ребёнка. Сейчас это возможно лишь в случаях, если несовершеннолетний, к примеру, тяжело болен или получил увечье и ему требуется постоянный уход. Если закон примут, то к перечню добавится еще один пункт: «отсутствие у ребёнка пригодного жилья».

«Предусмотренное законопроектом изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты», — гласит текст пояснительной записки к законопроекту.