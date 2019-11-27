Минздрав назвал предварительные причины гибели 4-летней девочки с Алтая

Новости 02.12.2019 19:55 524

Наблюдение за родственниками и воспитанниками детского сада, в который ходила погибшая от неустановленной инфекции четырехлетняя девочка, продолжается в Алтайском крае. В результате вскрытия менингококковая инфекция не подтвердилась, пишет «КП на Алтае».

Трагедия произошла 23 ноября – у ребенка поднялась температура, началась рвота и сыпь. Ситуация развивалась молниеносно – девочка «сгорела» за день. По предварительной версии причиной смерти могла стать менингококковая инфекция, но эта версия оказалась ошибочной.

В региональном министерстве здравоохранения озвучили предварительные результаты вскрытия.

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Менингококковая инфекция регистрируется во всех территориях страны. Это не экстраординарный случай или заморская болезнь, о которой не знают наши клиницисты, - говорит главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. - Говорить, о том, что в конкретной ситуации это была менингококковая инфекция – некорректно. Клиницисты на самом деле поставили этот диагноз в первую очередь из-за того, что это одно из самых серьезных заболеваний, которое требует своевременного проведения профилактических мероприятий у достаточно широкого круга контактных лиц. Нельзя упускать то время, когда будут готовы все лабораторные тесты, когда по результатам вскрытия мы получим окончательные результаты, а они будут только через два месяца. А между тем, на проведение всех мероприятий у нас есть только десять дней, в том числе на химиопрофилактику. Мы же стараемся уложиться в срок не более чем 48 часов.

Между тем, обследовав всех детей, которые контактировали с погибшей девочкой, всех сотрудников детского сада и ее родных, врачи не выявили инфицированных. Однако окончательно медицинское наблюдение еще не снято. Установлено, что, по первоначальным данным вскрытия, менингококковой инфекции у погибшей девочки выявлено не было.

Эта инфекция встречается не так часто, как ОРВИ и грипп, но, тем не менее, случаи регистрируем ежегодно. При этом всего 2% - это генерализованные (гнойные) формы, и среди этих процентов летальность самая большая, - обратила внимание главный внештатный детский инфекционист Алтайского края Галина Филиппова. – В большинстве случаев болезнь протекает как обычная респираторная вирусная инфекция: заложенность носа, боль в горле, температура 37,8. При таких симптомах врач никогда не поставит диагноз «менингококковая инфекция». Этот диагноз возможно поставить только в очаге, если есть случаи генерализованной формы. Тогда начинают обследовать контактных лиц.

Если говорить о сложных, гнойных, случаях, то они как раз сопровождаются геморрагической сыпью, а без нее ни один врач не сможет поставить диагноз «генерализованная форма менингококковой инфекции».

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- Данный ребенок был у доктора, когда сыпи еще не было. Поэтому к компетентности доктора вопросов нет. Девочку осмотрели, в клинике у нее была рвота и температура, которая поднялась только ночью. Все это укладывается и в симптоматику начала кишечной инфекции, это может быть проявлением интоксикационного синдрома, то есть нужно наблюдать ребенка в динамике. Сыпь появилась гораздо позже, уже дома, - поясняет Галина Филиппова.

Причем сыпь тоже очень важный момент – даже если она появилась у ребенка, это не говорит о том, что спасти его уже нельзя, но факторы риска все же есть:

Тяжелее всего будет развиваться ситуация, если она началась с верхних конечностей и лица. У данного ребенка все началось именно так. У нее она появилась на шее – это вообще нетипично для данной инфекции. Обычно – с ног, ягодиц, стоп. Поэтому всегда рекомендовано раздевать ребенка и тщательно рассматривать на наличие сыпи. В данном случае возникла молниеносная форма, которая убила ребенка за считанные часы, - добавляет специалист.

Проблема еще заключается в том, что на территорию страны зашел серотип W менингококковой инфекции, при которой сыпь может появляться только на пятый день болезни. Обычно же – за час заболевания.