Экс-начальника МЧС по Кузбассу судят по делу о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

Новости 02.12.2019 17:10 323

Генпрокуратура РФ передала в суд дело в отношении представителей пожарной безопасности, которые связаны с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня».

Как пишет ТАСС, бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева», - отметил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд города Кемерова.

Выживший в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» рассказал о героическом поступке барнаульца Новости 26.03.2019 7:15 Барнаулец удерживал запасную дверь, не пуская дым в кинозал 1128

Ранее сообщалось, что сторона обвинения ходатайствовала перед судом Заводского района города Кемерово об изменении меры пресечения четырем обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, по некоторым данным, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже. Всего в результате пожара погибло 60 человек, из них – 37 дети. Среди погибших были и жители Барнаула.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестовали 15 человек, в том числе экс-главу регионального ГУ МЧС Александра Мамонтова.