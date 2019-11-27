Горнолыжный комплекс на «Белокурихе-2» открыл сезон

30 ноября на «Белокурихе-2» состоялось торжественное открытие горнолыжного комплекса «Мишина гора». Проект не имеет аналогов в регионе, в течение трех лет в него вложено порядка 100 млн рублей частных средств. Он состоит из двух трасс с выкатом 1 км и перепадом высот 225 метров. Длина спуска — 980 метров. Трассы имеют средний уровень сложности и аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований.
Как рассказал «Политсибру» генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов, строительство комплекса шло поэтапно. В 2018 году отработан спуск, установлен бугельный подъемник. В этом году дополнительно улучшено качество склона, построены: сервисный центр, блинная, стоянка и другая инфраструктура. К комплексу протянута оптоволоконная линия связи.
«Почему стали развивать первыми именно спортивные направления? Мы представляем санаторно-курортный бизнес, а практика показывает, что спорт, туризм и санкур должны работать в комплексе. Человек, который приезжает в Белокуриху на лечение и отдых, уже заботится о своем здоровье. А что такое здоровье? Это – активный отдых, это – спорт. Поэтому эти направления будем развивать.
Есть и другая сторона: когда приезжают спортсмены, сборные, вслед за ними едут много людей, которые хотят увидеть их тренировки и соревнования. Так создается мультипликативный эффект – заполняются здравницы, рестораны, и все они друг друга дополняют», – пояснил Ежов.
30 ноября здесь состоится праздник для любителей горных лыж и сноуборда
Проект будет развиваться и дополняться. В планах – развитие детского развлекательного парка, летней спортивной площадки с уличными тренажерами и волейбольным полем. В дальнейшем инвесторы планируют соединить Глухариную и Мишину горы в единый горнолыжный комплекс.
Ежов выразил мнение, что в будущем комплекс сможет соперничать с популярным ныне Шерегешем.
«Шерегеш – более молодежный, более экономный вариант, а в Белокуриху приезжают люди с более высоким достатком. Поэтому на «Белокурихе-2» приоритет будет отдан гостиницам 4-5 звезд», – отметил гендиректор и добавил, что, благодаря новому горнолыжному комплексу, руководство курорта рассчитывает увеличить турпоток в зимний период.
Директор горнолыжного комплекса «Мишина гора» Владислав Меркулов рассказал, что пропускная способность подъемника — 620 человек в час. При максимальной загрузке он сможет обслужить до 2500 человек в день. По его словам, площадка предназначена не только для зимних видов спорта – летом комплекс будет выполнять функции туристической базы. С Нового года здесь появится сноу-парк для прыжков с трамплина.
Кроме того, в сезоне 2020/2021 комплекс оснастят системой искусственного оснежения. Сейчас она на стадии проектирования. По словам Меркулова, искусственное оснежение склона позволит увеличить продолжительность горнолыжного сезона примерно на месяц. Но главное – искусственный снег позволит всю зиму содержать склон в идеальном состоянии — он твёрже и меньше стягивается вниз. Каждый день гости будут кататься по «вельветовому» склону.
«Снежное покрытие в начале сезона ещё мягкое, но ещё пара снегопадов, и будет просто шикарный склон. По лесу кататься пока нельзя. Возможности для фрирайда откроются ближе к Новому году, после снегопадов, когда будет большой снежный покров», – рассказал Меркулов.
Регион уже подготовил заявки на получение федерального финансирования по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма»
В пятницу, 6 декабря, здесь стартует I Межрегиональный инвестиционный форум «Белокуриха-2», на котором общие задачи обсудят представители бизнеса и власти от спорта, природоохраны, туризма и развития курортной деятельности. Мероприятие посетят представители Правительства края, почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, президент союза биатлонистов России Владимир Драчев, руководитель ФМБА Владимир Уйба, а также представитель Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив (АСИ).
Также ожидаются инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевой темой предстоящего форума станет развитие спортивных направлений, которые развиваются на «Белокурихе-2», начиная с 2016 года. Идею поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а затем — советник президента Игорь Левитин, посетивший строящийся курорт минувшим летом. Помимо деловой программы, мероприятие включит соревнования по биатлону и горнолыжному спорту, гонки на квадроциклах и тестовые спуски на горе Глухариной.
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