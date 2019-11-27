Горнолыжный комплекс на «Белокурихе-2» открыл сезон

Новости 02.12.2019 15:45 972

30 ноября на «Белокурихе-2» состоялось торжественное открытие горнолыжного комплекса «Мишина гора». Проект не имеет аналогов в регионе, в течение трех лет в него вложено порядка 100 млн рублей частных средств. Он состоит из двух трасс с выкатом 1 км и перепадом высот 225 метров. Длина спуска — 980 метров. Трассы имеют средний уровень сложности и аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований.

Руководитель «Курорта Белокуриха» рассказал о проекте

Как рассказал «Политсибру» генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов, строительство комплекса шло поэтапно. В 2018 году отработан спуск, установлен бугельный подъемник. В этом году дополнительно улучшено качество склона, построены: сервисный центр, блинная, стоянка и другая инфраструктура. К комплексу протянута оптоволоконная линия связи.

«Почему стали развивать первыми именно спортивные направления? Мы представляем санаторно-курортный бизнес, а практика показывает, что спорт, туризм и санкур должны работать в комплексе. Человек, который приезжает в Белокуриху на лечение и отдых, уже заботится о своем здоровье. А что такое здоровье? Это – активный отдых, это – спорт. Поэтому эти направления будем развивать.

Есть и другая сторона: когда приезжают спортсмены, сборные, вслед за ними едут много людей, которые хотят увидеть их тренировки и соревнования. Так создается мультипликативный эффект – заполняются здравницы, рестораны, и все они друг друга дополняют», – пояснил Ежов.

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Проект будет развиваться и дополняться. В планах – развитие детского развлекательного парка, летней спортивной площадки с уличными тренажерами и волейбольным полем. В дальнейшем инвесторы планируют соединить Глухариную и Мишину горы в единый горнолыжный комплекс.

Ежов выразил мнение, что в будущем комплекс сможет соперничать с популярным ныне Шерегешем.

«Шерегеш – более молодежный, более экономный вариант, а в Белокуриху приезжают люди с более высоким достатком. Поэтому на «Белокурихе-2» приоритет будет отдан гостиницам 4-5 звезд», – отметил гендиректор и добавил, что, благодаря новому горнолыжному комплексу, руководство курорта рассчитывает увеличить турпоток в зимний период.

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» глазами эксперта

Директор горнолыжного комплекса «Мишина гора» Владислав Меркулов рассказал, что пропускная способность подъемника — 620 человек в час. При максимальной загрузке он сможет обслужить до 2500 человек в день. По его словам, площадка предназначена не только для зимних видов спорта – летом комплекс будет выполнять функции туристической базы. С Нового года здесь появится сноу-парк для прыжков с трамплина.

Кроме того, в сезоне 2020/2021 комплекс оснастят системой искусственного оснежения. Сейчас она на стадии проектирования. По словам Меркулова, искусственное оснежение склона позволит увеличить продолжительность горнолыжного сезона примерно на месяц. Но главное – искусственный снег позволит всю зиму содержать склон в идеальном состоянии — он твёрже и меньше стягивается вниз. Каждый день гости будут кататься по «вельветовому» склону.

«Снежное покрытие в начале сезона ещё мягкое, но ещё пара снегопадов, и будет просто шикарный склон. По лесу кататься пока нельзя. Возможности для фрирайда откроются ближе к Новому году, после снегопадов, когда будет большой снежный покров», – рассказал Меркулов.

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I Межрегиональный инвестиционный форум

В пятницу, 6 декабря, здесь стартует I Межрегиональный инвестиционный форум «Белокуриха-2», на котором общие задачи обсудят представители бизнеса и власти от спорта, природоохраны, туризма и развития курортной деятельности. Мероприятие посетят представители Правительства края, почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, президент союза биатлонистов России Владимир Драчев, руководитель ФМБА Владимир Уйба, а также представитель Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив (АСИ).

Также ожидаются инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевой темой предстоящего форума станет развитие спортивных направлений, которые развиваются на «Белокурихе-2», начиная с 2016 года. Идею поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а затем — советник президента Игорь Левитин, посетивший строящийся курорт минувшим летом. Помимо деловой программы, мероприятие включит соревнования по биатлону и горнолыжному спорту, гонки на квадроциклах и тестовые спуски на горе Глухариной.

Строящийся туристско-рекреационный кластер «Белокуриха-2» располагается в 10 километрах от города Белокурихи, к объекту ведет красивый, построенный в 2015 году серпантин. Комплекс Белокуриха-2 будет включать развитую лечебную базу туристскую инфраструктуру, интересную планировку, а также семь горнолыжных трасс. Новый кластер позволит разместить растущее число туристов (среднегодовая загрузка санаториев города-курорта Белокуриха составляет свыше 85 %). По состоянию на март 2015 года, в строительство кластера вложено 3,1 млрд рублей из 10 запланированных. В 2018 году новый туристический комплекс Белокуриха-2 принял первых гостей.