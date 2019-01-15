На Алтае пасынок убил спящего отчима

В одном из сел Алтайского края в доме было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В совершении преступления подозревают 17-летнего пасынка потерпевшего, ему предъявлено обвинение.
По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в вечернее время 30 ноября 2019 года в своем доме в селе Зудилово Первомайского района между обвиняемым подростком и отчимом произошла ссора на почве личных неприязненных отношений.
В начале января в одном из сел Тальменского района было обнаружено тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти
«Дождавшись, когда мужчина уснет, пасынок нанес ему не менее 6 ударов ножом в шею и грудную клетку. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении ведомства.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева добавила, что по ходатайству следователя судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.