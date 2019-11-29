О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Уволен вице-губернатор Кузбасса

Новости
554
1

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку своего заместителя по вопросам социального развития Елену Малышеву, передает пресс-служба регионального правительства.

Ее обязанности будет исполнять начальник департамента здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин.

Малышева вступила в должность вице- губернатора в августе прошлого года, до этого она воглавляла Центральную дирекциею здравоохранения ОАО «РЖД», под ее руководством была проведена реорганизация медучреждений в 58 субъектах РФ.

В отпуске с понедельника. Почему уходит министр Дитятев и где он продолжит свою карьеру?

В отпуске с понедельника. Почему уходит министр Дитятев и где он продолжит свою карьеру?

Новости

Он считается креатурой бывшего министра финансов региона Владимира Притупова

3509

Как пишет «Интерфакс», В начале 2019 года Малышева анонсировала закрытие роддома в Кировском районе Кемерово, после чего в интернете появилась петиция с требованием сохранить медучреждение. В петиции говорилось, что в случае закрытия родительного отделения женщинам придется ехать около полутора часов до другого роддома, а также будущие матери предупреждали, что выйдут на митинги, если не будут услышаны властями. Решение о закрытии было отменено.

Под руководством Малышевой произошли кадровые перестановки и объединения медучреждений в Кемерово, Полысаево и Новокузнецка в рамках реформирования системы здравоохранения региона.

Автор: Политсиб.ру

Фото: ako.ru

Комментарии (1)

1000

Гость

см. https://cont.ws/@rus-hohol/1513019

Ответить