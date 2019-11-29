Уволен вице-губернатор Кузбасса

Новости 02.12.2019 14:45 554

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку своего заместителя по вопросам социального развития Елену Малышеву, передает пресс-служба регионального правительства.

Ее обязанности будет исполнять начальник департамента здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин.

Малышева вступила в должность вице- губернатора в августе прошлого года, до этого она воглавляла Центральную дирекциею здравоохранения ОАО «РЖД», под ее руководством была проведена реорганизация медучреждений в 58 субъектах РФ.

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Как пишет «Интерфакс», В начале 2019 года Малышева анонсировала закрытие роддома в Кировском районе Кемерово, после чего в интернете появилась петиция с требованием сохранить медучреждение. В петиции говорилось, что в случае закрытия родительного отделения женщинам придется ехать около полутора часов до другого роддома, а также будущие матери предупреждали, что выйдут на митинги, если не будут услышаны властями. Решение о закрытии было отменено.

Под руководством Малышевой произошли кадровые перестановки и объединения медучреждений в Кемерово, Полысаево и Новокузнецка в рамках реформирования системы здравоохранения региона.