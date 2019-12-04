Алтайские специалисты рассказали о «болезнях» плодов и овощей

Новости 02.12.2019 16:45 239

Важно не только вырастить богатый урожай овощей и фруктов, но и сохранить его как можно дольше. Причем все желают употреблять в пищу плоды, корнеплоды и клубни, максимально сохранившие свою пищевую ценность и хороший внешний вид.

В процессе хранения по различным причинам может возникать ухудшение качества и потеря плодов и овощей в том числе связанная с различными болезнями, как инфекционными, так и физиологическими, или функциональными, возникающими без участия тех или иных возбудителей инфекции.

Многие инфекционные болезни начинают развиваться еще в саду или в поле, в период вегетации, а также во время сбора урожая при подготовке его к транспортированию или закладке в хранилище.

В зависимости от вида болезни и особенностей ее возбудителя одни заболевания в период хранения медленно развиваются или совсем прекращают развитие, другие быстро развиваются и легко распространяются на соседние плоды при прямом контакте или по воздуху.

Болезни, проявляющиеся при хранении плодов и овощей:

1) развитие которых происходит только в саду или поле в период вегетации. Новых перезаражений ими в период хранения не бывает. Все эти болезни являются вирусными и микоплазменными.

2) заражение которыми происходит в период вегетации (обычно незадолго до уборки урожая), а развитие продолжается уже в период транспортирования или хранения, особенно при несоблюдении режимов хранения, т.е. в условиях, приводящих к физиологическим нарушениям и снижению естественной устойчивости плодов и овощей. Многие из этих болезней не только продолжают развиваться в пределах зараженного плода, но и распространяются на окружающие.