Три детсада закрыты на карантин в Алтайском крае

Новости 02.12.2019 15:13 256

В Алтайском крае зарегистрировано 16,2 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Превышение порога составило 9,6%. Об этом заявила в ходе брифинга главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях регистрируются вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, риносинцитиальные вирусы).

«Это не говорит о том, что в регионе начался эпидемический подъем. Обычно он начинается, когда превышение порога выше 20% на протяжении двух-трех недель. По отдельным возрастным группам превышение не регистрируется, только у школьников – около 2%. Таким образом, ситуация сезонная, пик подъёма у нас нет»,- отмечает Переладова.

По данным на 2 декабря, в Барнауле все школы и детские сады работают в штатном режиме, ни одно учреждение не закрыто на карантин по причине заболеваемости ОРВИ.

16 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Алтайском крае Новости 02.12.2019 12:50 Большая часть заболевших – дети до 14 лет 314

«По Алтайскому краю на карантин закрыто три детских садика и три группы. Речь идет о Завьяловском, Петропавловском районе. Также частично приостановили свою работу группы в Усть-Калманском и Родинском районе», - пояснила Переладова.

По ее словам, главной профилактической мерой является иммунизация. С конца августа в Алтайском крае начата прививочная кампания. На сегодняшний день все учреждения в нашем регионе израсходовали вакцину.

«На сегодняшний день мы не ждем каких-либо экстраординарных событий этой зимой. Каждый год на территории края циркулируют разные вирусы гриппа, поэтому прививаться следует вакциной, созданной специально для текущего сезона. В этом году мы ожидаем три вируса H1N1 пандемический, H3N2 и вирус типа B», - рассказали специалисты.

Ранее сообщалось, что иммунизация против гриппа продолжается. На 29 ноября прививки поставили более 1 млн человек (46,2%).