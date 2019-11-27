Власти откроют очередной мусорный полигон в Алтайском крае

Новости 02.12.2019 14:10 846

Новый полигон для мусорных отходов может появиться в Целинном районе. Соответствующее постановление правительство опубликовано на официальном сайте Алтайского края.

Речь идет о земельном участке, который находится по маршруту следования дороги Целинное-Овсянниково Целинного района. Его площадь составляет чуть более 25 тысяч кв.м.

Участок будет переведен из статуса земли сельхозназначения в территорию специализированного направления в целях полигона твердых коммунальных отходов (ТБО). Об этом ранее ходатайствовала администрация Целинного района.

Напомним, что ранее правительство также постановило открыть полигон ТБО в Ключевском районе Алтайского края. Его площадь составила более 40 тысяч кв.м. Участок находится в 1,1 км на юг от поселка Целинный Ключевского района. Помимо этого, экспертизу проходит проект постановления регионального правительства о создании еще одного полигона под Рубцовском – в 2 км северо-западнее поселка Мичуринский. Его площадь составит свыше 117,5 тысяч кв. м. Полигон создается для размещения промышленных отходов акционерным обществом Алтайского вагоностроения. Указанный участок земли сейчас носит категорию сельхозназначения.

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Ранее, в апреле 2019 года, подобное решение было принято в Первомайском районе, когда на северо-западе от границ села Жилино земельный участок перевели под полигон. Его площадь составила 15,1 тысяч кв.м. Участок находился недалеко от действующего полигона ТБО в границах Жилинского сельсовета.

Тогда постановление было подписано после прошения местной администрации, однако местные жители оказались не в курсе. Органы местного самоуправления не провели публичные слушания и жителям ничего не сказали, что привело к обращению на имя губернатора края Виктора Томенко. Под обращением подписались почти 700 человек, однако решение осталось в силе.