Мария Прусакова возглавит штаб по защите руководителей-коммунистов

Новости 02.12.2019 13:15 1082

В Барнауле создали новый штаб партии КПРФ, который будет специализироваться на координации работы по защите руководителей-коммунистов. В пятницу, 29 ноября, на заседании бюро Алтайского краевого комитета КПРФ было решено, что его возглавит первый секретарь крайкома и депутат АКЗС Мария Прусакова.

Как рассказала «Политсибру» Прусакова, инициатива создания такого штаба принадлежит центральному комитету. Сеть таких штабов создана по всей стране.

«На сегодняшний день ведется активная информационная кампания, в рамках которой применяются попытки дискредитации деятельности губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина. Ранее ему был предъявлен иск на сумму 1 млрд рублей, что расценивается нами как акт политической борьбы. Напряжение продолжает нарастать, поэтому было решено создать такие штабы по всем реготделениям России», - отметила первый секретарь крайкома партии на Алтае.

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По ее словам, в рамках работы нового штаба была проведена прямая линия с Павлом Грудининым. Мероприятие проводилось только в Алтайском крае и на нем присутствовали порядка 100 сторонников КПРФ. В течение часа партийцы обсуждали с ним накопившиеся вопросы. Кроме того, состоялась онлайн-конференция с руководством партии с Геннадием Зюгановым. Вместе с Алтайским краем в ней участвовали 14 регионов.

«Пикеты, митинги и прочие акции протеста, которые проходят и будут проходить по всему Алтайскому краю, станут одним из основных инструментов поддержки наших однопартийцев», - подчеркнула Прусакова.

Напомним, что на ноябрьской сессии АКЗС, Мария Прусакова от лица КПРФ отказалась принимать проект закона о бюджете Алтайского края на 2020 год. Решение фракции коммунистов она мотивировала тем, что при рассмотрении законопроекта только одну поправку компартии учли парламентарии. Речь идет о предоставлении квартир нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны. Что касается общей характеристики главного финансового документа Алтайского края, то Прусакова отметила, что в нем нет предпосылок для повышения уровня жизни в регионе.

Также на заседании бюро было утверждено решение пленума горкома КПРФ о выдвижении кандидатом на должность сити-менеджера депутата Барнаульской городской Думы Елены Хрусталевой.