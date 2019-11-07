Сесть или выйти: в Барнауле вновь возникли проблемы с общественным транспортом

Новости 02.12.2019 13:45 714

В Барнауле водители маршруток высаживают пассажиров, чтобы избежать штрафов, передают «Вести22».В автобусах «Газель Next» установлено всего 18 сидений, а провоз пассажиров стоя запрещён. При обнаружении нарушения водителя накажут штрафом в размере 500 рублей, также он обязан будет высадить «лишних» людей.

«Это в зависимости от автобуса: бывает 18 мест, бывает 16, и стоя можно провозить от одного до трёх человек. Если больше, то это уже нарушение правил перевозки пассажиров, и тогда штраф выписывается водителю. Нарушение правил дорожного движения - это нарушение закона, и мы не можем закрывать на это глаза. Если сотрудники увидели нарушение, то сразу же остановят. Бывают рейды у нас по пассажироперевозящему транспорту, и ежедневно сотрудники ДПС контролируют, потому что аварии часто совершаются с участием пассажирского транспорта», – рассказал начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по Барнаулу Геннадий Кузнецов.

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«Газель Next» работает, например, на одном из самых популярных городских маршрутов – №29. Он идет через весь город и почти всегда полон. Водителей, работающие на этом маршруте, сообщают, что в последние месяцы штрафы участились. Маршрутки вынуждены проезжать мимо людей, стоящих на остановках в мороз, или высаживать их по требованию инспекторов ГИБДД. Однако в мэрии это не считают проблемой.

«На 29-м маршруте у нас 24 автобуса ежедневно работает. Маршрут на всём протяжении дублируется автобусами большой вместимости, электротранспортом. По горе - это №55, 109, 108. На эту же гору можно уехать из Индустриального района на трамвайном маршруте №7. Если же мы добавим на 29-й маршрут дополнительные автобусы, там, где маршрут дублируется автобусами большой провозной способности, будет перераспределение пассажиропотока в пользу маршрутных такси. Эксплуатация больших автобусов, электротранспорта изначально дороже, а если ещё будет на один автобус три маршрутки приходиться, то большой транспорт понесёт убытки. Сергей Щукин отметил, что на «Газели Next» постепенно переходят все перевозчики, работающие на малых автобусах. Сегодня эти машины ездят по 20 маршрутам общественного транспорта», – пояснил зампред транспортного комитета города Сергей Щукин.